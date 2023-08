Oțelul Galați – U Cluj 0-0 în etapa 5 din SuperLiga. Gol anulat cu VAR

Meciul Oțelul Galați – U Cluj are loc sâmbătă, 12 august, cu începere de la ora 18:30, în cadrul etapei a 5-a din SuperLiga. Oțelul vine după egalul de la Sfântu Gheorghe, un rezultat foarte valoros, mai ales că a condus până spre final cu 1-0 iar U Cluj are o serie bună, șapte puncte din ultimele trei runde, în ultima, egal la Mediaș cu Dinamo.

Unde se joacă meciul Oțelul Galați – U Cluj

Confruntarea Oțelul Galați – U Cluj se desfășoară sâmbătă, 12 august, de la ora 18:30, pe stadionul echipei de la malul Dunării, în etapa a 5-a din SuperLiga. Oțelul a făcut un meci excelent la Sfântu Gheorghe și a fost foarte aproape să ia cele trei puncte pe terenul lui Sepsi, fiind egalată în ultimele minute, spre supărarea antrenorului Dorinel Munteanu.

Acum, după un egal cu UTA și un eșec cu FCSB gălățenii vor prima victorie acasă și de la revenirea în primul eșalon în fața unui adversar care nu a pierdut de trei partide. Rămâne de văzut câți spectatori vor fi în tribune, pentru că este perioada de concedii și de vacanțe pe ultima sută de metri și oficialii Oțelului au recunoscut că ar fi mulțumiți cu un minim de 3-4000 de spectatori.

Cine televizeză partida Oțelul Galați – U Cluj

Partida Oțelul Galați – U Cluj se joacă sâmbătă, 12 august, de la ora 10:30, pe stadionul Oțelul din orașul de la Dunăre, în etapa a 5-a din SuperLiga și va putea fui urmărită pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Galați, sâmbătă, 12 august va fi cald, o zi foarte frumoasă, cu cerul senin pe tot parcursul, fără nici un pericol de ploaie. Din fericire, suntem spre finalul verii și chiar dacă va fi mult soare el nu va arde cu tărie, maxima oprindu0-se la ora amiezii la 28 de grade iar la ora 18:30, startul partidei, vor fi cam aceeași parametri, deci posibile pauze de hidratare pe reprize. Arbitrul partidei este Horia Mladinovici din București.

Ce absențe sunt în întâlnirea Oțelul Galați – U Cluj

nu are probleme de lot înaintea acestui meci de pe teren propriu și își poate trimite pe teren cam același unsprezece cu care a început în deplasarea de la Sf. Gheorghe, în etapa precedentă și unde Oțelul a reușit un remarcabil 1-1, la un pas de victorie, pentru că a primit gol cu câteva minute înainte de final.

U Cluj s-a aflat în situația incertă a schimbării antrenorului, conducerea clubului fiind decisă să renunțe la , neplăcut de vestiar și purtând tratative serioase cu Marius Șumudică. Dacă acum Șumi nu e pe bancă la Galași el este cel care a stopat totul, preferând să aștepte ce va fi la Rapid, unde Cristiano Bergodi a avut două meciuri proaste, în care a luat doar un punct.

Cote la pariuri la jocul Oțelul Galați – U Cluj

Decizie absolut surprinzătoare la efectuarea cotelor de către casele de pariuri la acest meci. Echipa care pleacă favorită la câștigarea celor trei puncte este cea clujeană, cotă 2,40. Oțelarii au un 3,20 la victorie foarte tentant. Șansă dublă X2 are cotă 1,35 iar șansă dublă 1X cotă 1,60. Gol marcat de oaspeți are cotă de 1,40 iar reușita Oțelului cotă de 1,55. Over 1,5 goluri pare puțin probabil, cotă mare, de 1,50.

Din anul 2015 nu s-au mai întâlnit cele două echipe. Pentru formația de pe Someș au fost mereu meciuri foarte grele în orașul de la Dunăre, unde au pierdut cinci dintre ultimele șapte jocuri, celalte două terminându-se la egalitate. Probabil pe bookmakeri i-a impresionat acel succes al Șepcilor Roșii la Craiova, 4-3 cu echipa lui Adrian Mititelu.