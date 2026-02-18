Sport

Oțelul își pierde vedeta în bătălia pentru play-off. Detalii de ultimă oră. Exclusiv

Oțelul Galați se luptă pentru calificarea în play-off, însă Laszlo Balint a primit o veste extrem de neplăcută înainte de ultimele etape ale sezonului regulat. Un jucător important va absenta în următoarea perioadă.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
18.02.2026 | 10:50
Un jucător foarte important de la Oțelul va rata finalul de sezon regulat. FOTO: Sport Pictures
Pedro Nuno a părăsit terenul în minutul 19 al partidei dintre Oțelul și FCSB, pe care gălățenii aveau să o piardă cu 1-4. Portughezul a ratat deja două jocuri, iar acesta nu va mai evolua pentru echipa pregătită de Laszlo Balint în ultimele runde din sezonul regulat.

Oțelul își pierde vedeta în bătălia pentru play-off. Când ar putea reveni pe gazon Pedro Nuno

Din informațiile FANATIK, Pedro Nuno a suferit o ruptură musculară și se recuperează în această perioadă la Lisabona, la clinica fizioterapeutului lui Cristiano Ronaldo. Fotbalistul de 31 de ani va absenta timp de aproximativ o lună, așadar nu va mai evolua pentru gălățeni în acest final de sezon regulat.

Nuno a ratat deja două jocuri, duelul cu Universitatea Cluj din Cupa României Betano, pierdut cu 0-2, și meciul din Superligă contra celor de la Metaloglobus, pe care gălățenii l-au câștigat cu 1-0 după un penalty controversat acordat de „centralul” Horia Mladinovici.

Ce partide va rata Pedro Nuno

Pedro Nuno va rata ultimele trei meciuri pe care Oțelul le va disputa în sezonul regulat, pe teren propriu cu UTA, în deplasare cu Universitatea Cluj și acasă împotriva lui Hermannstadt. De asemenea, acesta nu va juca nici în prima rundă din play-off sau play-out. Gruparea pregătită de Laszlo Balint ocupă momentan locul 9, la 3 puncte în urma celor de la FC Argeș, care se află pe poziția a 6-a.

Cu un parcurs perfect în următoarele trei runde, gălățenii ar avea șanse reale la o calificare în play-off. Ar fi prima din istoria Oțelului, fosta campioană a României ocupând locul 8 în ambele sezoane de la revenirea în prima divizie. Laszlo Balint a pierdut recent un alt mijlocaș foarte important, pe Joao Paulo, achiziționat de FCSB cu 600.000 de euro. Transferul fotbalistului din Capul Verde a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK pe 31 ianuarie.

Ce realizări a avut Pedro Nuno în acest sezon pentru Oțelul

Pedro Nuno a înscris 7 goluri în cele 20 de partide jucate pentru Oțelul în acest sezon, oferind și 2 pase decisive. Lusitanul a semnat cu gruparea gălățeană în august 2025, după despărțirea de polonezii de la Korona Kielce. Trecut prin academia celor de la Benfica, acesta a fost cumpărat în 2016 de „vulturi”, cu 400.000 de euro, însă nu a jucat în vreun meci pentru prima echipă, fiind împrumutat la Tondela. Înainte să ajungă în Polonia, acesta a mai jucat pentru Moreirense, Belenenses SAD, Adanaspor (Turcia) și Sabail (Azerbaidjan).

  • 400.000 de euro este cota lui Pedro Nuno, conform transfermarkt
  • 2027 este anul în care expiră contractul portughezului cu Oțelul
