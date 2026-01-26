Oțelul își vinde căpitanul după ce a revenit pe loc de play-off. Transfer de 400.000 de euro. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Oțelul s-a impus, scor 3-0, în fața lui Csikszereda, în etapa 23 din SuperLiga. FANATIK a aflat că la finalul acestui meci gălățenii sunt foarte aproape să își vândă căpitanul.

Oțelul își vinde căpitanul după ce a revenit pe loc de play-off

Finalul etapei 23 din SuperLiga aduce în față un play-off surprinzător. Universitatea Craiova este în continuare lider, Rapid se află pe treapta secundă, Dinamo ocupă ultima treaptă de pe podiumul, ca urmăritoarele să fie FC Argeș, FC Botoșani și Oțelul Galați.

Ultima echipă aflată pe loc de play-off s-a impus în ultima rundă, . După victoria cu ciucanii, Oțelul a mai primit o veste bună în contextul în care clubul se confruntă cu probleme financiare.

FANATIK a aflat că João Lameira va fi cedat în schimbul sumei de 400.000 de euro. Mai mult decât atât, Oțelul Galați va păstra un procent de 25% dintr-un viitor transfer. Portughezul a fost urmărit de scouteri la partida cu Csikszereda, iar plecarea fotbalistului ar reprezenta o gură de oxigen în contextul problemelor financiare.

La ce echipă va ajunge João Lameira

Echipa cu care va semna João Lameira este Wieczysta Cracovia, din liga a 2-a a Poloniei. , golgheterul gălățenilor din prima jumătate a sezonului, pentru care, de asemenea, gălățenii au păstrat 25% dintr-un viitor transfer.

Transferul se va perfecta în zilele următoare, iar, cel mai probabil, Laszlo Balint nu se va putea baza pe serviciile lui João Lameira în următoarea rundă din SuperLiga, cea cu FC Botoșani.

Cifrele lui João Lameira

João Lameira a ajuns în iarna anului 2024 la Oțelul. Gălățenii l-au adus pe mijlocașul portughez de la Baltika, formație din prima ligă de fotbal din Rusia.

Încă de la primele meciuri, João Lameira și-a demonstrat calitățile de lider. În cele 20 meciuri disputate în SuperLiga, lusitanul a reușit să marcheze în trei rânduri și să ofere două pase decisive.