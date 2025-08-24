Lovitură pentru clubul din Superliga! Fără galerie la meciurile din campionat: „Jandarmeria avea fulare cu Dinamo!”. Exclusiv

Oțelul nu va mai avea parte de susținerea galeriei la meciurile din SuperLiga de . Unul dintre liderii galeriei a explicat decizia pentru FANATIK.

Liderii galeriei Oțelului acuză abuzuri grave din partea Jandarmeriei: „Nu au atâția interziși nici galeriile din București”

Bogdan Gavriliu, unul dintre liderii Peluzei Nord Galați, a vorbit despre decizia surprinzătoare: „Jandarmeria Bacău se ocupă de meciurile Galațiului și am ajuns deja la 40 de interziși, deși clubul nu a primit nicio amendă și nu a fost niciun incident. Nu au atâția fani interziși nici galeriile din București”.

Ultrasul a oferit câteva exemple care arată cel puțin exces de zel din partea forțelor de ordine: „Eu spre exemplu, fiind deja interzis, mi-a mai venit o interdicție de un an pentru că am făcut corteo înainte de meci și că am înjurat echipa adversă. Un alt băiat pentru că s-a urcat pe gard.

Adică majoritatea pentru niște motive penibile. N-am mai auzit să se ia o interdicție în România pentru că s-a înjurat echipa adversă. Ne-au dat interdicții pentru că ne certam cu Cristi Munteanu și noi a doua zi rezolvasem tot, a fost ca o ceartă în familie”.

Galeria Oțelului acuză: „Jandarmii de la Bacău aveau fulare cu Dinamo”

Suporterul a prezentat mai multe fotografii în care apar mai multe însemne ale „câinilor” într-o dubă a Jandarmeriei: „La meciul cu Dinamo s-au dat 7 interdicții la cei mai importanți membri din peluză, iar jandarmii de la Bacău aveau în dubă fulare cu Dinamo. Nu e normal așa ceva, trebuie să fii imparațial când faci munca asta”.

Bogdan Gavriliu a adus acuzații grave în continuare: „A venit reprezentantul firmei de pază și a spus că au hotărât cu Jandarmeria Bacău să bage vreo 100 suporteri dinamoviști pe stadion deși terminaseră toate biletele. Deci ei iau decizii la Oțelul cum vor, fără să întrebe pe nimeni.

Decizia radicală a venit : „Am avut o ședință cu reprezentanții Jandarmeriei Galați și Bacău și firma de pază. Când am vrut să vorbim și noi, eu au zis că au venit să discute cu cei de la club, nu cu noi. Nu e normal așa ceva”.

Ultrașii refuză să se mai prezinte la meciuri: „Ne dorim mai mult susținere din partea clubului”

Peluza Nord Galați a publicat un comunicat prin care a anunțat oficial decizia: „Noi nu ne mai prezentăm organizat la niciun meci nici acasă nici în deplasare. Ce să mai facem noi, cu 40 de interziși? Suntem o galerie destul de mică. Trebuie să plătesc amendă 300 de lei pentru că am înjurat Rapid.

Ne dorim mai multă susținere din partea clubului, altfel nu vom reveni asupra deciziei. Dorinel Munteanu, la fiecare problemă, îl suna pe comandantul Jandarmeriei de la Bacău și îl făcea în toate felurile, se lua de el.

Se vrea să nu mai venim pe stadion. Nu suntem ușă de biserică, dar nici o peluză agresivă. Nu s-a întâmplat nimic notabil în Galați, nu au fost scandaluri”, a mai spus ultrasul în exclusivitate pentru site-ul nostru.