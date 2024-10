Oțelul rămâne singura neînvinsă în SuperLiga după 1-1 cu Universitatea Craiova: “Nu este suficient!”

, scor 1-1. La finalul partidei din etapa a 12-a a Superligii, elevii lui Dorinel Munteanu au reacționat la flash-interviuri. Aceștia s-au declarat nemulțumiți de faptul că au acumulat doar un punct pe teren propriu împotriva „leilor” din Bănie. Oltenii au fost

Iustin Popescu, frustrat din cauza golului oltenilor

La finalul confruntării, Iustin Popescu a transmis că Oțelul a pierdut două puncte. Portarul gălățenilor a recunoscut că este frustrat din cauza golului pe care l-a primit de la Ștefan Baiaram. El reușise cu câteva secunde înainte o intervenție senzațională la lovitura de cap a lui Andrei Ivan.

”Știam că întâlnim un adversar foarte bun. Ați văzut ce CV au. Un meci greu, dacă atât s-a putut să luăm un singur punct, asta a fost. Este frustrant, pentru că am avut un reflex la o minge grea (n.r.- la faza golului Craiovei). După aceea s-a întâmplat să dea pe lung și nu am mai ajuns. În seară această au fost două puncte pierdute. Am făcut un meci foarte bun. Și ei au jucat foarte bine, însă cred că noi am avut mai multe ocazii.

Așa cum v-am mai spus la meciurile trecute, noi câștigăm prin forța grupului și multă muncă. Este binevenită această pauză. Pentru că noi sperăm să ne refacem, avem și noi câțiva jucători cu probleme medicale. Contează foarte mult pentru moralul nostru că suntem neînvinși”, a declarat Iustin Popescu, la flash-interviuri, la emisiunea Fotbal Club de pe .

Diego Zivulic și-ar fi dorit mai mult decât un egal

La rândul său, stoperul Diego Zivulic a subliniat că formația sa merita să câștige meciul împotriva grupării din Bănie. El s-a arătat totuși bucuros de faptul că Oțelul Galați continuă să fie singura echipă neînvinsă din Superligă.

”Am muncit, am făcut o treabă foarte bună, dar din păcate nu a fost suficient. Universitatea Craiova este o echipă de foarte bună calitate, însă noi am arătat că putem juca mai bine. E frustrant cum am luat golul, din păcate astăzi am plecat doar cu un egal.

Clar că este bine că noi suntem singurii care nu am pierdut niciun meci. Cred că asta nu va fi destul. Trebuie să facem puțin mai mult efort că să câștigăm meciul următor. Am arătat că putem depune mult efort.

Nu contează pe ce post joc, dacă sunt fundaș sau mijlocaș, cel mai important pentru mine este că echipa a jucat bine. Aici nu există pauză. Trebuie să ne pregătim deja pentru meciurile următoare. Nu contează cu ce echipe jucăm, noi trebuie să ne facem jocul și să câștigăm trei puncte”, a precizat și Zivulic pentru .

Situația din clasament pentru Oțelul Galați și Universitatea Craiova

Oțelul Galați și Universitatea Craiova au reușit să se anihileze reciproc în cea mai puternică partidă din etapa cu numărul 12 din Liga 1. Stipe Juric a deschis scorul în minutul 5 din centrarea livrată de Frederic Maciel. Juric a reluat absolut senzațional cu călcâiul în poarta apărată de Laurențiu Popescu.

Oltenii nu au acuzat șocul încasării unui gol devreme în partidă. Jucătorii lui Costel Gâlcă au egalat destul de rapid în minutul 14. Ștefan Baiaram a introdus cu capul mingea în poartă din câțiva metri. Juraj Badelj i-a așezat balonul pe frunte printr-o pasă spectaculoasă din foarfecă. Anterior, Iustin Popescu parase incredibil lovitura de cap a lui Andrei Ivan.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova va termina runda din Superligă cu 20 de puncte pe locul al doilea. Pentru olteni urmează duelul de pe teren propriu de pe 20 octombrie împotriva celor de la FC Botoșani.

De cealaltă parte, Oțelul Galați cumulează 19 puncte și este sigură că va ocupa ultima poziție de pe podium la finalul etapei. Gălățenii au înregistrat al patrulea egal consecutiv în Liga 1 și se vor deplasa pe 18 octombrie pe terenul liderului Universitatea Cluj. Oțelul este singura echipă neînvinsă din campionat.