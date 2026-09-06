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Întâlnirea Oțelul – Rapid a început extrem de abrupt. Arbitrul Marian Barbu a fost nevoit să întrerupă duelul după ce fanii gazdelor au aprins o mulțime de torțe și fumul dens a acoperit tot stadionul.

Oțelul – Rapid, întrerupt imediat după start

La doar câteva secunde după ce Marian Barbu a fluierat startul , suporterii Oțelului au creat un adevărat show pirotehnic. Zeci de torțe și fumigene au fost aprinse în peluză, iar fumul a afectat jocul.

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În aceste condiții, ”centralul” a decis să întrerupă duelul și să aștepte ca fumul să se răspândească. După aproximativ 4 minute atmosfera s-a mai liniștit și Barbu a putut să reia partida de la Galați.

Întâlnirea are o miză uriașă pentru ambele combatante. Giuleștenii au nevoie de victorie pentru a reveni pe locul 2 în clasamentul SuperLigii și a se păstra în plasa liderului Dinamo, în timp ce gălățenii cu un succes ar intra între primele șase și ar fi pe poziție de play-off.

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Rapid ar fi putut să-l piardă pe Moruțan

După o jumătate de sezon modest în tricoul Rapidului, Olimpiu . Impresarul Ioan Becali a dezvăluit în emisiunea ”Giovanni Show” că jucătorul a avut o ofertă din Israel, însă a refuzat-o.

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”E deschisă piața. Mulți jucători au refuzat Israelul. Moruțan a refuzat un contract mult mai valoros decât la Rapid din cauza acestor probleme. Acum o lună am vorbit. A venit o ofertă de la o echipă importantă din Israel, care joacă în cupele europene.

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Jucătorul a zis că vrea să rămână la Rapid. Era o ofertă bună. Nu știu ce sume erau. Moruțan a avut ofertă în această vară din Israel și a zis pas. Dacă jucătorul a refuzat, eu ce să mai deschid?

Sunt probleme acolo. Meciurile din cupele europene sunt jucate doar în deplasare. Moruțan e un jucător important la Rapid. Nu pot să spun ce salariu era. Nu am intrat în amănunte”, a declarat Becali.