Oțelul – Sepsi, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Echipele de start

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Primul meci de duminică, 1 noiembrie, din SuperLiga, se joacă la Galați. Oțelul, echipă care nu a mai câștigat din luna august, întâlnește pe Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida din prima zi a lunii începe de la ora 15:00 și va fi transmisă pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real sunt pe FANATIK.

Oțelul – Sepsi în etapa 14 din SuperLiga României

Oțelul – Sepsi poate fi catalogat ca un veritabil „derby al suferinței”. Cele două formații sunt într-o criză acută de formă și rezultate. Gazdele nu au mai câștigat un meci oficial de pe 24 august. Era atunci un 1-0 acasă cu FC Argeș. Dincolo, Sepsi s-a prăbușit total în ultimele etape și a alunecat către locurile periculoase în clasamentul SuperLigii.

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Superliga Oțelul 2026-11-01T13:00:00Z Sepsi OSK Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: M. Grigoriu Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: M. Ene VAR: B. Dumitrache Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după Oțelul – Sepsi

În acest moment, doar două echipe din campionat stau mai rău decât Oțelul Galați. E vorba de cele două din subsol, Csikszereda Miercurea Ciuc și FC Voluntari. Doar 11 puncte au acumulat elevii lui Rui Duarte. De cealaltă parte, până pe locul 12 în ierarhia internă, iar eșecul 0-5 cu U Craiova din etapa trecută arată că trupa lui Ovidiu Burcă este într-o criză uriașă.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 13 9 3 1 29-9 30 2 Rapid 14 9 3 2 23-13 30 3 Univ. Craiova 13 9 2 2 32-9 29 4 Petrolul 14 7 3 4 19-18 24 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21 7 Farul 13 5 5 3 21-20 20 8 Corvinul 14 5 4 5 16-16 19 9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18 10 UTA 13 5 3 5 16-17 18 11 FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 Sepsi OSK 13 3 5 5 8-18 14 13 FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12 14 Oțelul 13 2 5 6 15-21 11 15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8 16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statisticile OPTA care apar pe FANATIK vor prezenta date relevante din timpul partidei dintre Oțelul și Sepsi. Veți fi la curent cu informații despre fiecare jucător în parte. Ele privesc: golurile (G), pasele decisive (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), cornerele obținute (CO), șuturi spre sau pe poartă (Ș /ȘP), ofsaidurile (OF), cornerele obținute (CO) și paradele portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă mereu cote mari pe astfel de statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Oțelul – Sepsi, LIVE comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos, FANATIK vă oferă, în format LIVE TEXT, momentele importante . Aflați în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile.

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Echipele de start și schimbări la Oțelul – Sepsi

Cu siguranță, după ultimele rezultate și evoluții, Rui Duarte și Ovidiu Burcă vor „umbla” la echipele de start. Imediat după ce foile oficiale vor fi disponibile, aflați cu ce prim „11” încep partida de duminică cei doi tehnicieni. De asemenea, cum vor fi așezate în teren cele două echipe aflate în mare suferință în această perioadă a campionatului.

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Oțelul 4-3-3 Rezerve 14 C. Adrian 11 J. Correia 18 D. Aftene 77 A. Bălănică 15 D. Neicu 12 D. Paharnicu 30 M. Frunză 10 A. Pinto Lopes 13 M. Contra 88 C. Wagatsuma Ferreira 39 T. Lungu 1 C. Dur-Bozoancă 44 D. Zator 28 M. Gomes da Silva 8 R. de Sousa Gancho de Brito 3 G. Christopoulos 6 P. Iacob(cpt) 5 H. Sylla 17 A. Ciobanu 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes 24 D. Bordun 27 P. Fernandes Ferreira Antrenor R. Viegas Silva Gomes Duarte Sepsi OSK

Cele mai tari cote la pariuri la Oțelul – Sepsi

În ciuda faptului că nu a mai învins pe nimeni de azi-vară, Oțelul este favorită în acest meci. Echipa din Galați are o cotă de 2,32, față de 3,15 cât primește Seps Sfântu Gheorghe. Este un meci care ar trebui să se joace cu garda jos și să avem goluri. Putem risca un pariu de „Ambele marchează (GG)” pentru o cotă de 1,85.