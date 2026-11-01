Oțelul – Sepsi, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Echipele de start

Primul meci de duminică, 1 noiembrie, din SuperLiga, se joacă la Galați. Oțelul, echipă care nu a mai câștigat din luna august, întâlnește pe Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida din prima zi a lunii începe de la ora 15:00 și va fi transmisă pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real sunt pe FANATIK.
Oțelul – Sepsi poate fi catalogat ca un veritabil „derby al suferinței”. Cele două formații sunt într-o criză acută de formă și rezultate. Gazdele nu au mai câștigat un meci oficial de pe 24 august. Era atunci un 1-0 acasă cu FC Argeș. Dincolo, Sepsi s-a prăbușit total în ultimele etape și a alunecat către locurile periculoase în clasamentul SuperLigii.
În acest moment, doar două echipe din campionat stau mai rău decât Oțelul Galați. E vorba de cele două din subsol, Csikszereda Miercurea Ciuc și FC Voluntari. Doar 11 puncte au acumulat elevii lui Rui Duarte. De cealaltă parte, nou-promovata Sepsi a căzut până pe locul 12 în ierarhia internă, iar eșecul 0-5 cu U Craiova din etapa trecută arată că trupa lui Ovidiu Burcă este într-o criză uriașă.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|13
|9
|3
|1
|29-9
|30
|2
|Rapid
|14
|9
|3
|2
|23-13
|30
|3
|Univ. Craiova
|13
|9
|2
|2
|32-9
|29
|4
|Petrolul
|14
|7
|3
|4
|19-18
|24
|5
|U Cluj
|13
|7
|1
|5
|25-20
|22
|6
|FCSB
|13
|6
|3
|4
|20-19
|21
|7
|Farul
|13
|5
|5
|3
|21-20
|20
|8
|Corvinul
|14
|5
|4
|5
|16-16
|19
|9
|CFR Cluj
|14
|5
|3
|6
|20-21
|18
|10
|UTA
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|11
|FC Botoşani
|13
|3
|5
|5
|17-17
|14
|12
|Sepsi OSK
|13
|3
|5
|5
|8-18
|14
|13
|FC Argeș
|14
|3
|3
|8
|8-16
|12
|14
|Oțelul
|13
|2
|5
|6
|15-21
|11
|15
|FC Voluntari
|13
|2
|2
|9
|13-29
|8
|16
|Csikszereda
|14
|1
|2
|11
|9-28
|5
Statisticile OPTA care apar pe FANATIK vor prezenta date relevante din timpul partidei dintre Oțelul și Sepsi. Veți fi la curent cu informații despre fiecare jucător în parte. Ele privesc: golurile (G), pasele decisive (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), cornerele obținute (CO), șuturi spre sau pe poartă (Ș /ȘP), ofsaidurile (OF), cornerele obținute (CO) și paradele portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă mereu cote mari pe astfel de statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.
Statisticile nu sunt disponibile.
În secțiunea de mai jos, FANATIK vă oferă, în format LIVE TEXT, momentele importante ale întâlnirii de la Galați. Aflați în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile.
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Cu siguranță, după ultimele rezultate și evoluții, Rui Duarte și Ovidiu Burcă vor „umbla” la echipele de start. Imediat după ce foile oficiale vor fi disponibile, aflați cu ce prim „11” încep partida de duminică cei doi tehnicieni. De asemenea, cum vor fi așezate în teren cele două echipe aflate în mare suferință în această perioadă a campionatului.
În ciuda faptului că nu a mai învins pe nimeni de azi-vară, Oțelul este favorită în acest meci. Echipa din Galați are o cotă de 2,32, față de 3,15 cât primește Seps Sfântu Gheorghe. Este un meci care ar trebui să se joace cu garda jos și să avem goluri. Putem risca un pariu de „Ambele marchează (GG)” pentru o cotă de 1,85.