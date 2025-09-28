Oțelul și-a prezentat noul echipament în ziua meciului cu FCSB. Gălățenii sunt fascinați: „Cel mai frumos tricou de la înființarea clubului”. Video

Oțelul și-a surprins fanii Gălățenii și-au prezentat noul echipament, iar feedback-ul a fost unul pozitiv.

ADVERTISEMENT

Oțelul și-a prezentat echipamentul înaintea meciului cu FCSB: „E mai mult decât un tricou”

Deși au trecut deja 10 etape din actuala stagiune, Oțelul Galați a decis să își prezinte abia acum noul echipament. Fanii „Dunărenilor” sunt în extaz și consideră că niciodată echipa nu a avut tricouri mai frumoase.

Surpriza a venit cu câteva ore înaintea meciului de pe Arena Națională. , duminică, 28 septembrie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

„Acesta este tricoul nostru. Roșu, alb și albastru. Simbol al muncii, al curajului, al unității. Este tricoul Galațiului. E tricoul Oțelului”, au scris „Oțelarii”, pe Facebook.

În plus, cei care se ocupă de pagina de Facebook a Oțelului au postat și un videoclip cu un mesaj emoționant. Clipul a fost dedicat în întregime noilor tricouri pe care elevii lui Laszlo Balint le vor purta la meciurile de pe teren propriu. „Îl așteptai de mult, e mai mult decât un tricou. E pasiune, curaj, e istorie scrisă în roșu, alb și albastru”.

ADVERTISEMENT

Feedback pozitiv din partea fanilor

Fanii fostei campioane a României au luat cu asalt secțiunea de comentarii după ce au văzut cum arată echipamentul pentru sezonul 2025-2026. „Cel mai frumos tricou de la înființarea clubului!”, a scris un suporter gălățean.

ADVERTISEMENT

„Și eu care credeam că alea roșii sunt bestiale. Astea sunt incredibil de frumoase. Mulțumim!”, „Copilul așteptă FC26 pentru consolă, eu tricoul Oțelul, suntem bine tare”, „Cred că e unul dintre cele mai frumoase echipamente din campionat” sau „Tricourile astea ne aduc aminte de cele mai glorioase momente ale noastre”, au fost și alte reacții ale fanilor Oțelului.

1964 este anul înființării Oțelului Galați

14 ani au trecut de la singurul titlu cucerit de „Dunăreni”