Oțelul – Universitatea Craiova 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Bara îi salvează pe olteni! Ratare colosală a lui Patrick

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Duminică, 16 august, de la ora 18:30, Oțelul primește vizita celor de la Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 5 din SuperLiga. Campioana en-titre vine malul Dunării într-o perioadă extrem de încărcată, în care este angrenată și în cupele europene. Partida de la Galați va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

Oțelul – U Craiova în etapa 5 din SuperLiga României

Oțelul Galați și Universitatea Craiova sunt două echipe „rănite” în acest moment, pe plan intern. Ambele au pierdut în etapa a 4-a cu același scor: 0-1. Dacă gălățenii s-au înclinat la Ploiești cu Petrolul, campioana în exercițiu a suferit șocul începutului de sezon, fiind învinsă pe stadionul Ion Oblemenco de „nașa” ei, FC Argeș.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 5 LIVE Oțelul 0 – 0 Live 13' Univ. Craiova Arbitri Arbitru centru: M. Bîrsan Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: R. Negară VAR: I. Dima Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după Oțelul – U Craiova

Până în etapa a 4-a, Oțelul era neînvinsă în acest început de sezon în SuperLiga. și asta i-a costat decisiv pe elevii croatului Stjepan Tomas (50 de ani). După acest eșec, Oțelul a căzut pe locul 10, cu 5 puncte. Dincolo, oltenii au 6 puncte în patru partide și ocupă un loc de play-off – 6.

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – U Craiova: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fiecare jucător prezent pe teren în duelul Oțelul – U Craiova va fi monitorizat de la „A la Z” în secțiunea cu statistici OPTA prezentă pe site-ul nostru. Vom afla lucrurile importante făcute de fiecare actor implicat în acest duel. De la goluri (G), pase decisive (A), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR), cornere obținute (CO), șuturi totale (Ș) sau cadrate (ȘP), offside-uri (OF), faulturi comise (FC) sau suferite (FP) până la paradele portarilor (PAR), toți acești indicatorii sunt prezenți permanent în caseta meciului. Majoritatea caselor de pariuri oferă opțiuni de pariere pe astfel de statistici, astfel că prezența lor pe FANATIK este de real ajutor.

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Desfășurarea meciului Oțelul – U Craiova LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe FANATIK aveți și deja cunoscutul comentariu live text al partidei. De la meciul campioanei disputat la Galați vor veni actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Aici apar golurile, ocaziile mari, deciziile VAR, cartonașele, schimbările efectuate de antrenori și toate momentele importante ale confruntării. Toate informațiile sunt actualizate permanent pe durata jocului.

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Echipele de start și schimbări la Oțelul – U Craiova

pentru duelul cu Oțelul. Oltenii mai au partide importante în play-off-ul cupelor europene. Cele două echipe de start vor apărea în această secțiune a materialului. În plus, evenimentele importante din meci (cartonașe, goluri) vor fi marcate grafic în dreptul fiecărui fotbalist.

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Filipe Coelho a ales să își odihnească o parte dintre titulari în perspectiva meciului tur cu Ararat Armenia din play-off-ul UEFA Europa League, care are loc la mijlocul săptămânii viitoare. Ștefan Baiaram, care a cedat nervos la partida cu KuPS, este rezervă la meciul cu Oțelul.

Cele mai tari cote la pariuri la Oțelul – U Craiova

Dat fiind statul ei, de campioană și echipă care a câștigat 3 trofee în ultimul sezon, U Craiova pleacă din postura de favorită în meciul de la Galați. Superbet oferă o cotă de 1,95 pentru „2 solist”, în timp ce gazdele sunt cotate la 4,15. Dat fiind contextul, cu „U” aliniind probabil multe rezerve, un pariu de încercat este „GG sau peste 2,5 goluri”, la cota de 1,55.