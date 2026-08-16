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Oțelul – Universitatea Craiova 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Bara îi salvează pe olteni! Ratare colosală a lui Patrick

Oțelul - U Craiova, SuperLiga, etapa 5. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de la malul Dunării.
Adrian Baciu, Bogdan Ciutacu
16.08.2026 | 18:33
Otelul Universitatea Craiova 00 LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 5 Bara ii salveaza pe olteni Ratare colosala a lui Patrick
SPECIAL FANATIK
Oțelul - U Craiova a început cu un moment de reculegere. FOTO: Fanatik
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Duminică, 16 august, de la ora 18:30, Oțelul primește vizita celor de la Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 5 din SuperLiga. Campioana en-titre vine malul Dunării într-o perioadă extrem de încărcată, în care este angrenată și în cupele europene. Partida de la Galați va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

Oțelul – U Craiova în etapa 5 din SuperLiga României

Oțelul Galați și Universitatea Craiova sunt două echipe „rănite” în acest moment, pe plan intern. Ambele au pierdut în etapa a 4-a cu același scor: 0-1. Dacă gălățenii s-au înclinat la Ploiești cu Petrolul, campioana în exercițiu a suferit șocul începutului de sezon, fiind învinsă pe stadionul Ion Oblemenco de „nașa” ei, FC Argeș.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 5 LIVE
Oțelul
0 0
Live 13'
Univ. Craiova
Arbitri
Arbitru centru: M. Bîrsan Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: R. Negară VAR: I. Dima Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după Oțelul – U Craiova

Până în etapa a 4-a, Oțelul era neînvinsă în acest început de sezon în SuperLiga. A ratat însă un penalty la Ploiești și asta i-a costat decisiv pe elevii croatului Stjepan Tomas (50 de ani). După acest eșec, Oțelul a căzut pe locul 10, cu 5 puncte. Dincolo, oltenii au 6 puncte în patru partide și ocupă un loc de play-off – 6.

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – U Craiova: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fiecare jucător prezent pe teren în duelul Oțelul – U Craiova va fi monitorizat de la „A la Z” în secțiunea cu statistici OPTA prezentă pe site-ul nostru. Vom afla lucrurile importante făcute de fiecare actor implicat în acest duel. De la goluri (G), pase decisive (A), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR), cornere obținute (CO), șuturi totale (Ș) sau cadrate (ȘP), offside-uri (OF), faulturi comise (FC) sau suferite (FP) până la paradele portarilor (PAR), toți acești indicatorii sunt prezenți permanent în caseta meciului. Majoritatea caselor de pariuri oferă opțiuni de pariere pe astfel de statistici, astfel că prezența lor pe FANATIK este de real ajutor.

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Desfășurarea meciului Oțelul – U Craiova LIVE VIDEO comentariul în timp real

Pe FANATIK aveți și deja cunoscutul comentariu live text al partidei. De la meciul campioanei disputat la Galați vor veni actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Aici apar golurile, ocaziile mari, deciziile VAR, cartonașele, schimbările efectuate de antrenori și toate momentele importante ale confruntării. Toate informațiile sunt actualizate permanent pe durata jocului.

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Echipele de start și schimbări la Oțelul – U Craiova

Filipe Coelho (45 de ani) va opera cu siguranță unele schimbări pentru duelul cu Oțelul. Oltenii mai au partide importante în play-off-ul cupelor europene. Cele două echipe de start vor apărea în această secțiune a materialului. În plus, evenimentele importante din meci (cartonașe, goluri) vor fi marcate grafic în dreptul fiecărui fotbalist.

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Filipe Coelho a ales să își odihnească o parte dintre titulari în perspectiva meciului tur cu Ararat Armenia din play-off-ul UEFA Europa League, care are loc la mijlocul săptămânii viitoare. Ștefan Baiaram, care a cedat nervos la partida cu KuPS, este rezervă la meciul cu Oțelul.

Cele mai tari cote la pariuri la Oțelul – U Craiova

Dat fiind statul ei, de campioană și echipă care a câștigat 3 trofee în ultimul sezon, U Craiova pleacă din postura de favorită în meciul de la Galați. Superbet oferă o cotă de 1,95 pentru „2 solist”, în timp ce gazdele sunt cotate la 4,15. Dat fiind contextul, cu „U” aliniind probabil multe rezerve, un pariu de încercat este „GG sau peste 2,5 goluri”, la cota de 1,55.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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