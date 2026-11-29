Oțelul - UTA, etapa 17 din SuperLiga. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei

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Oțelul – UTA se joacă duminică, 29 noiembrie, de la ora 15:00. Meciul dintre cele două este extrem de important pentru ambele formații. De la acest duel, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului și tot ce s-a întâmplat important. Partida este transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oțelul – UTA, în etapa 17 din SuperLiga României

Situație delicată pentru ambele echipe implicate în acest joc. Oțelul, care , se vede nevoită să adune punte pentru a scăpa din zona periculoasă a clasamentului. UTA, deși stă puțin mai bine în clasament, are de luat o revanșă după ce

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 17 LIVE Oțelul 0 – 0 Live 16' UTA Arbitri Arbitru centru: A. Chivulete Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: G. Neacșu Al patrulea oficial: C. Vîrgolici VAR: A. Costreie Asistent VAR: D. Mitruți

Clasament SuperLiga etapa 17, înainte și după Oțelul – UTA

Oțelul ocupă locul 14, cu 13 puncte strânse după 16 etape. UTA se află pe locul 12, cu 18 puncte. Ambele formații se văd puse în ipostaza de a strânge puncte pentru a sta cât mai departe de zona retrogradabilă. Orice punct pus la zestrea existentă menține speranțele menținerii în primul eșalon pentru încă un sezon.

Statistici OPTA pentru pariuri la Oțelul – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în partida Oțelul – UTA vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător aflat în teren. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Desfășurarea meciului Oțelul – UTA, LIVE, comentariul în timp real

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, duelul Oțelul – UTA este urmărit într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul de pe stadionul din Galați apare în această secțiune. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

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Echipele de start și schimbări la Oțelul – UTA

La o primă vedere, meciul dintre Oțelul și UTA pare că va fi unul extrem de echilibrat, ceea ce înseamnă că inspirația celor doi antrenori, portughezul Rui Duarte și românul Adrian Mihalcea, ar putea avea o influență decisivă. Lotul fostului dinamovist, aflat pe banca oaspeților, pare ușor mai ofertant, ceea ce îi poate aduce un oarecare avantaj.

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Cele mai tari cote la pariuri la Oțelul – UTA

Oțelul este văzută „favorită”, având o cotă de 2,55 la victorie. Victoria oaspeților are o cotă de 2,95. Remiza a primit cota de 3,25. Cei care preferă să mizeze pe goluri, pot opta pentru variante precum „peste 1,5 goluri”, care are o cotă de 1,31, sau „ambele echipe marchează: Da”, cu o cotă de 1,74.