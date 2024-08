Otilia Bădescu, campioană europeană la tenis de masă, dezvăluiri exclusive: “Am simțit că nimic nu mai are sens și că eforturile mele sunt zadarnice”

Otilia Bădescu a fost una dintre jucătoarele de top ale României la tenis de masă. A câştigat titul european la individual, în anul 2003, şi este ultima medaliată mondială la individual (bronz 1993). A fost prezentă la patru ediţii de Jocuri Olimpice. Sportiva vorbește despre cele mai frumoase, dar și despre cele mai grele momente din viața ei.

Otilia Bădescu vorbește despre prețul celebrității

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, marea campioană la tenis de masă, Otilia Bădescu, recunoaște că succesul i-a dat, uneori, senzația superiorității. A rămas, însă, mereu cu picioarele pe pământ datorită familiei și prietenilor ei. Ultima medaliată mondială a României la individual ne vorbește despre cel mai greu moment din carieră și ne spune motivul pentru care nu a mai rămas să antreneze în Marea Britanie.

“Am simțit o conexiune profundă cu tenisul de masă”

De ce tenis de masă? Cum a început această pasiune?

-Pasiunea mea pentru tenisul de masă a început încă din copilărie. Provenind dintr-o familie care apreciază sportul, am fost expusă la diverse activități de acest gen de la o vârstă fragedă (tenis de masă și gimnastică). Însă tenisul de masă a rămas în interesul meu datorită dinamismului, preciziei și longevității. Plus că riscurile de accidentare sunt foarte mici.

Tatăl meu a practicat boxul iar mama mea handbalul. Astfel, de când am început să joc și eu, primul meu antrenor, domnul Vasile Dumitrescu, a descoperit că am un talent înnăscut pentru acest sport. De la primele meciuri jucate în competițiile mici am simțit o conexiune profundă cu tenisul de masă. Această pasiune a crescut pe măsură ce am început să particip la competiții locale care apoi s-au transformat în naționale, internaționale și mondiale.

Ascultai de antrenori sau aveai și părerile tale personale?

-Relația mea cu antrenorii a fost întotdeauna una de respect și colaborare. Am avut norocul să lucrez cu antrenori foarte competenți care m-au ghidat și m-au învățat disciplinele acestui sport. Totuși, pe măsură ce am câștigat experiență, am început să-mi formez și propriile opinii și strategii.

Cred că este esențial ca un sportiv să-și dezvolte propriul stil și să fie capabil să-și ajusteze tacticile în funcție de situație. De multe ori am discutat deschis cu antrenorii mei despre ideile mele și, împreună, am reușit să găsim cele mai bune soluții pentru a evolua constant.

Otilia Bădescu, cel mai greu moment: “Am investit foarte mult din punct de vedere emoțional și fizic”

Când ai trăit cel mai frumos moment din cariera ta? Dar cel mai rău?

-Cel mai frumos moment al carierei mele a fost, fără îndoială, câștigarea medaliei de aur la Campionatele Europene (proba de echipe, dublu mixt și individual sau proba adevărului). Urmează medaliile de bronz obținute la Campionatele Mondiale (proba individuală, dublu mixt și proba de echipe) plus participarea la 4 Jocuri Olimpice. Să aud imnul național cântându-se în timp ce stăteam pe podium a fost o experiență de neuitat, un vis devenit realitate.

Pe de altă parte, cel mai greu moment a fost pierderea unui meci crucial la campionatul mondial în proba individual. Meci în care am investit foarte mult din punct de vedere emoțional și fizic. Probabil că rezultatul final trebuia să fie 5-0 în favoarea mea doar că am pierdut cu 2-3 în semifinala CM. A fost devastator, dar m-a învățat multe despre reziliență și determinare, soarta și rolul fiecăruia în momentul cheie.

Ești ultima medaliată mondială a României la individual, la tenis de masă. În ce direcție merge, astăzi, acest sport?

-Este o onoare și, în același timp, o mare responsabilitate să fiu ultima la individual. Cred că sportul nostru se confruntă cu numeroase provocări, dar cu toate acestea avem o generație foarte bună care oricând poate să obțină un rezultat minunat.

Este esențial să creăm programe de dezvoltare și să susținem noile talente pentru a putea continua tradiția performanțelor înalte. Direcția în care merge tenisul de masă astăzi este una de adaptare și inovare. Se pune accentul pe antrenamente moderne și pe tehnologii avansate, dar și pe promovarea sportului în rândul tinerilor sportivi.

Otilia Bădescu vorbește despre retragere: “Gândul de a încheia acest capitol a fost copleșitor”

Cât de greu a fost să iei decizia de a te retrage din sportul de performanță?

-Decizia de a mă retrage din sportul de performanță a fost una dintre cele mai dificile din viața mea. Am dedicat atât de mulți ani și eforturi acestui sport, încât gândul de a încheia acest capitol a fost copleșitor. Cu toate acestea am realizat că este important să fac loc noilor generații și să-mi canalizez energia către alte proiecte și pasiuni.

Am avut nevoie de timp pentru a mă adapta la această schimbare și pentru a găsi noi scopuri și motivații în viață. În anul 2005 am fost imediat “racolată“ și am avut onoarea să devin consilier în cadrul cabinetului Președintelui ANS, domnul Florian Gheorghe. Am continuat cu inegalabilul domn Octavian Bellu, apoi și doamna Carmen Tocală, o mare profesionistă.

Mai târziu am continuat ca funcționar public la aceeași instituție sub bagheta altor oameni dragi la conducere, domnul Eduard Carol Novak și doamna Elisabeta Lipă.

In anul 2015 Otilia Bădescu s-a mutat în Marea Britanie

Ai fost plecată din țară.

-Da, în 2015 am plecat în Marea Britanie, o frumoasă provocare. Adaptarea a fost întotdeauna ușoară, am găsit rapid o mare înțelegere din partea comunității sportive care m-a susținut. Am avut oportunitatea să împărtășesc din experiența mea și să contribui la dezvoltarea tenisului de masă de acolo, pe plan local.

A fost o perioadă de creștere personală și profesională, iar experiențele trăite în Marea Britanie mi-au oferit o nouă perspectivă asupra vieții și a carierei mele.

Ce te-a determinat să te întorci în România?

-Dorul de casă și de familia mea m-au determinat să mă întorc în România. Deși am avut o experiență minunată în Marea Britanie, am simțit mereu o conexiune puternică cu țara mea natală.

Aici sunt prietenii mei și locurile care m-au format ca persoană și sportiv. Întoarcerea în România mi-a oferit oportunitatea de a contribui la dezvoltarea sportului în țara mea și de a fi alături de cei dragi.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Copilăria mea a fost plină de aventuri și jocuri. Îmi amintesc cu drag de zilele petrecute pe stradă, în curtea școlii, acasă, jucând tenis de masă pe masa din sufragerie sau alergând prin cartier cu prietenii.

Eram foarte energică și mereu în căutare de noi provocări. Făceam multe nebunii, de la cățărarea în copaci până la concursuri improvizate de sport. A fost o perioadă frumoasă, plină de libertate și descoperiri .

Otilia Bădescu își amintește de primii bani câștigați: “Îmi doream să am cel mai frumos echipament sportiv”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Da, îmi amintesc foarte bine. Primii bani câștigați din sport au venit după un turneu de tenis de masă din străinătate (Suedia). A fost o sumă mică, dar pentru mine a însemnat foarte mult.

I-am cheltuit pe echipament (șort, tricou, prosop) deoarece îmi doream să am cel mai frumos echipament sportiv. A fost un moment de mândrie și motivația să continui să muncesc din greu.

“Am simțit că nimic nu mai are sens și că eforturile mele sunt zadarnice”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

-Cel mai greu moment din viața mea a fost pierderea unui membru drag al familiei. Durerea a fost copleșitoare și m-a afectat profund, atât personal, cât și profesional. A fost o perioadă în care am simțit că nimic nu mai are sens și că eforturile mele sunt zadarnice.

Cu toate acestea am reușit să merg mai departe datorită sprijinului necondiționat al familiei și prietenilor. Am învățat să îmi canalizez durerea în energie pozitivă, să mă dedic și mai mult sportului. Fiecare antrenament și fiecare competiție au devenit o formă de terapie, iar sportul m-a ajutat să găsesc puterea de a continua și de a deveni mai puternică.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Mulți oameni nu știu că sunt pasionată de tenis, înot, bowling. Sunt activități care mă relaxează și îmi oferă o pauză binemeritată de la agitația zilnică. Îmi place să petrec timp în natură.

Otilia Bădescu recunoaște: “Am avut și eu momente când succesul și recunoașterea mi-au dat un sentiment de superioritate”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Sincer, cred că fiecare persoană care ajunge să fie recunoscută public trece prin momente în care atenția și laudele îi pot afecta percepția de sine. Am avut și eu momentele mele când succesul și recunoașterea mi-au dat un sentiment de superioritate.

Însă am fost mereu conștientă de importanța păstrării echilibrului și a umilinței. Familia și apropiații m-au ajutat să rămân cu picioarele pe pământ și să îmi amintesc de valorile care m-au adus acolo unde sunt.

“Am fost cel mai mare critic al meu, iar asta mi-a adus multă presiune și stres”

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Dacă ar fi să șterg ceva din trecutul meu ar fi anumite momente în care am fost prea dură cu mine însămi. De-a lungul carierei mele am fost, adesea, cel mai mare critic al meu, iar asta mi-a adus multă presiune și stres.

Aș vrea să fi învățat mai devreme să mă bucur de fiecare realizare și să mă iert pentru greșelile făcute. Cred că ar fi fost benefic să îmi ofer mai multă compasiune și să îmi permit să fac greșeli fără să mă simt copleșită de vinovăție.

Dacă te-ai întâlni acum cu Otilia cea mică, ce sfat i-ai da?

-Dacă m-aș întâlni acum cu Otilia cea mică i-aș spune să aibă încredere în drumul ei și să nu se teamă de eșecuri. I-aș spune că fiecare provocare și fiecare obstacol sunt lecții valoroase care o vor face mai puternică. I-aș aminti să își păstreze mereu pasiunea și bucuria pentru sport, dar să se bucure de copilărie și de toate micile momente frumoase.

Să nu uite niciodată să se respecte și să se iubească așa cum este, pentru că autenticitatea și perseverența o vor ghida spre succes. Familia are rolul principal în viața și dezvoltarea ei. Prin urmare doresc să mulțumesc familiei mele pentru tot sprijinul oferit în această perioadă. Prin umila mea credință, Bunul Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată în urmă, așa cum am fost eu de-a lungul timpului. Mulțumesc Domnului Isus Hristos!