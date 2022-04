Otilia Bilionera de la Survivor România, în depresie din cauza unor probleme medicale. Ce a povestit artista

Fosta Faimoasă din Republica Dominicană a povestit cum au început problemele din acest punct de vedere și care a fost factorul care a declanșat depresia de care a suferit aproximativ un an. Vedeta a făcut terapie.

Otilia Bilionera a suferit de depresie. Fosta concurentă de la Survivor România a recurs la terapie

Otilia Bilionera a intrat în depresie din cauza unor probleme medicale, dar și din cauza stresului la care era supusă în cariera muzicală. Un alt aspect care a făcut-o să clacheze a fost și relația sentimentală în care se afla.

Frumoasa blondină a conștientizat situația și a mers la un specialist, care a îndrumat-o spre terapie. Totodată, a luat și un tratament medicamentos, care a ajutat-o, dovadă că acum poate vorbi despre acest subiect sensibil.

„Depresia mea a fost legată și de fostul management, de faptul că munceam mult și nu câștigam pe măsura efortului depus.

Aveam probleme de sănătate din cauza stresului, a deplasărilor, a răcelilor pe care nu apucam să le tratez și din cauza relației în care mă aflam atunci, care nu mă făcea fericită. Toate astea au dus la o depresie care a durat un an de zile.

Am urmat tratament antidepresiv și am făcut șapte luni de terapie, iar acum – mulțumesc lui Dumnezeu! – sunt bine, am reușit să depășesc acel moment”, s-a confesat Otilia Bilionera pentru publicația .

Otilia Bilionera de la Survivor România, ținta prejudecăților

Fosta recomandă tuturor celor care trec prin astfel de momente să apeleze la medicul specialist, cel care este în măsură să-i ajute să iasă din impas.

Otilia Bilionera a mai punctat faptul că s-a lovit de numeroase prejudecăți, dar a ajuns la concluzia că uneori este bine să lase oamenii să spună ce vor pentru că ea știe care este adevărul. Solista nu are nimic de demonstrat oamenilor din preajma sa.