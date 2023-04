Otilia Bilionera, despre probleme de sănătate grave, procese și bani: ”Sunt prea sensibilă”

Otilia Bilionera, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, recunoaște că uneori a fost deranjată de faptul că este celebră. Cântăreața urmează să atingă pragul de 1 milion de urmăritori pe Instagram, iar cu ocazia aceasta, FANATIK a stat de vorbă cu ea. ne-a împărtășit povestea succesului ei. Mai mult decât atât, am aflat și care sunt cauzele problemelor sale de sănătate, cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Problemele de sănătate i-au dat bătăi de cap frumoasei Otilia Bilionera: “Doctorii mi-au spus că e ceva psihic”

În ultima perioadă, cântăreața s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. În urmă cu ceva timp a descoperit că suferă de ulcer. Apoi s-a lovit de niște răceli care nu i-au dat pace. De curând au apărut alte probleme de sănătate, din pricina cărora a fost nevoită să țină și un regim special, chiar înainte de Paște.

“Nu știu ce se întâmplă cu mine, pur și simplu mă înroșesc dintr-o dată, îmi apar urticarii pe corp, în mai multe locuri, pe față, pe corp. Am fost și am făcut analize, se pare că sunt sănătoasă.

Doctorul mi-a zis că e psihic mai mult. Ce-i drept am avut și o perioadă mai stresantă. . Acum eram stresată și cu mobila.

Mi-am cumpărat un apartament, de care mă ocup să îl mobilez, plus concertele. Probabil m-am stresat foarte mult și am declanșat ceva pe fond psihic” a spus Otilia pentru FANATIK.

Cum au fost începuturile în cariera Otiliei: “În liceu am lucrat la o televiziune locală”

Cântăreața și-a deschis sufletul în fața noastră și ne-a povestit detalii de la începutul carierei sale. Mulți nu știu că Otilia a muncit mult și a făcut sacrificii pentru a ajunge pe culmile succesului.

“Eu am muncit mult pentru succes, încă de mică. În liceu lucram la o televiziune locală, în Suceava. Eram asistentă, mai și cântam, aveam o trupă de muzică folk. Dimineața mergeam la școală, iar seara mergeam la studio, făceam și lecții de canto. Nu mi-a fost ușor, am avut multe eșecuri, până am prins cu piesa ‘Bilionera’.

Nu a venit cineva și mi-a spus că mă va face cântăreață. Chiar am muncit de mică, iar părinții m-au susținut și au investit în mine. Știam că acesta va fi drumul meu, nu mi-am dorit să devin altceva.

Am venit la București special pentru asta. Eu știam că atunci când voi fi mare, voi deveni cântăreață internațională. Eu sunt mulțumită de ce am realizat până acum.

Dacă mi-aș dori mai mult, ar însemna și mult mai multă muncă, mai mult stres și nu sunt sigură că le-aș mai putea duce. Am ajuns la 30 de ani să mă gândesc dacă aș crea mai mult. Asta implică multe, nu e ușor. Aș vrea să stau să mă liniștesc, să mă pun la casa mea, să îmi fac o familie. Am nevoie de liniște ”, a declarat Otilia Bilionera pentru FANATIK.

Care sunt cele mai mari defecte ale Otiliei: “Mi-aș dori să fiu mai familistă, să stau mai mult acasă”

Artista are multe calități, dar recunoaște faptul că există unele lucruri de care nu este mulțumită. Fire impulsivă, Otilia și-ar dori să fie mai ancorată în prezent.

“Mă deranjează faptul că sunt prea sensibilă, că sunt prea perfecționistă, pun toate lucrurile la suflet. Sunt foarte impulsivă, nu sunt genul de om care gândește înainte de a vorbi. Am avut multe de pierdut din cauza asta.

Uneori sunt prea delăsătoare și leneșă. Ar trebui să trăiesc mai mult în prezent decât în viitor, sunt prea agitată. Mi-aș dori să fiu mai pozitivă, mai familistă, să stau mai mult pe acasă. Aș vrea să ma gândesc mai mult la ceilalți și nu atât de mult la mine”, a adăugat Otilia.