Otilia Bilionera fura uleiul alimentar la Survivor: “Dacă mă vedeau colegii, mă împușcau”. Ce făcea pe ascuns

La Survivor, Otilia a rezistat câteva săptămâni bune până când s-a îmbolnăvit și n-a mai putut face față pe traseu, astfel că a fost eliminată. Vedeta ne-a dezvăluit “secrete” din spatele camerelor de filmat!

Otilia fura uleiul alimentar al tribului, la Survivor România 2022

Săptămânile petrecute în Dominicană au fost foarte grele pentru Otilia, mai ales în ultima perioadă în care se simțea din ce în ce mai rău din cauza problemelor cu stomacul, și avea dureri groaznice. Însă, pe lângă problemele de sănătate, artista a făcut față cu greu și condițiilor extrem de grele, de la dormitul pe scândură, frigul, ploaia, foamea, dar și igiena.

Într-un interviu exclusiv, Otilia ne-a dezvăluit și , cum ar fi ce făcea când nu era filmată și când ochii colegilor nu erau înspre ea. Mai exact, Otilia, care avea rol de “bucătăreasă” în tribul Faimoșilor, știind să gătească foarte bine, avea acces la toate alimentele pe care echipa le câștiga la jocurile Survivor România 2022.

Ea pregătea atât mâncarea de cartofi, cât și orezul. Atunci când nu era în vizorul colegilor însă, artista lua cantități mici din uleiul alimentar primit de trib pentru a-și prepara scrub pentru corp. Pentru ce? Ei bine, aflați că Otilia reușea, prin această pastă făcută din ulei și nisip, să scape de mizeria de pe corp.

Otilia, după eliminarea de la Survivor: “Nu apucam să mă spăl zilnic”

“A fost greu totul acolo, lipsa somnului, condițiile, frigul. Cu igiena… știi cum e, te obișnuiești să stai murdar. Prima săptămână a fost mai greu, dar după aceea am început să mă obișnuiesc. Te obișnuiești cu mirosul, nu-ți mai vine să crezi că miroși (râde – n.r.).

Eu abia după ce am făcut primul duș mi-am dat seama cât de rău miroseam. Îmi făceam scrub-uri acolo din nisip, cu uleiul alimentar pe care-l aveam pentru mâncare. Dar îl luam așa, să nu fiu văzută de colegi, că altfel mă împușcau (râde – n.r.) Mă duceam pe plajă și făceam scrub.

Nu apucam să mă spăl zilnic și de multe ori ploua și era frig și nu-mi mai venea să intru în apă și atunci se aduna foarte multă mizerie pe picioarele mele. Erau negre la un moment dat. Și nici nu mă mai bronzam (râde -n.r.) peste mizerie, așa că eram nevoită să-mi fac acele scrub-uri”, a declarat Otilia, pentru FANATIK.RO.

Ce a făcut Otilia cu banii câștigați la Survivor: “Mi-am umplut baia, zici că e farmacie”

Ei bine, după ce a stat atâtea săptămâni în Dominicană, fără să facă duș, odată ajunsă acasă, Otilia a investit o sumă frumușică de bani, din ce a câștigat la Survivor, în produse de îngrijire. În afară de asta, și-a mai făcut un cadou!

“Din banii de la Survivor mi-am luat un cățel pomeranian. Și am făcut shopping, am dat iama, ca să zic așa, în magazinele astea de cosmetice. Mi-am luat creme de față, de corp, scrub-uri, măști. Mi-am umplut baia, zici că e farmacie”, ne-a mai spus ea.

Otilia și-a mai revenit și cu sănătatea, este sub tratament și ține și regim alimentar. Ea a fost diagnosticată cu ulcer, astfel că în ultima perioada la Survivor nu prea putea să mănânce mai nimic, nu avea forță să joace la probe, în plus avea dureri îngrozitoare.

Era sub supraveghere medicală și acolo, în Dominicană, avea tratament medicamentos prescris de specialist, dar și regim alimentar strict. Mai mult, ea a fost ținută sub control încă o săptămână după eliminare tocmai ca medicii să o pună pe picioare, iar starea de sănătate să îi permită să zboare până în România fără probleme.

Otilia, despre experiența din Dominicană – Survivor: “A fost un calvar pentru mine. Îmi doream să plec”

“Sunt mai bine, problema mea cu ulcerul e mai bine, am ținut regim strict timp de o lună. Am avut interzis la dulciuri, prăjeli, smântână, grăsimi, carne grasă, la carbohidrați. Cum am venit de la Survivor am intrat tot pe dietă, cum ar fi, numai că e una cu mâncare, nu fără. Nu mă opresc cu dieta, va trebui să o mai continui, o lungă perioadă de timp, iau și medicamente.

Știi ce-mi pare rău? Că după ce am ieșit de la Survivor nu am putut să-mi fac de cap cu mâncarea pentru că eram sub supravegherea doctorului din Dominicană, și, ce crezi, am avut un meniu pregătit de el… am mâncat ouă fiere, pâine prăjită, iar la prânz pui fiert cu orez.

Am stat o săptămână acolo, sub supraveghere, nu m-a lăsat să plec până când n-a fost sigur că sănătatea îmi permite să zbor, și am mâncat tot orez! Dacă n-aș fi făcut ulcerul ăsta cu care mă lupt și acum, ar fi fost probabil pentru mine o experiență interesantă, dar așa… a fost foarte chinuitor pentru mine, mai ales ultimele două săptămâni când deja aveam dureri groaznice și nu dormeam.

Și eram și foarte slăbită din cauza antibioticelor pe care le luam. Chiar a fost un calvar pentru mine. Îmi doream să plec”, a mai declarat Otili, pentru FANATIK.RO.

Petrece Paștele acasă, în Bucovina, cu familia

Otilia e pusă pe fapte mari în perioada următoare. Cântăreața nu simte nevoia să plece în vreo vacanță pentru a se relaxa după competiția Survivor, ci preferă să muncească. Ea ne-a dezvăluit că are în plan câteva piese și așteaptă vara să plece în străinătate la concerte.

Până atunci însă, de Paște, . Acolo și-a propus să stea vreo două, trei săptămâni. “Vacanțe nu am în plan, vreau să muncesc. Concerte, piese, cam astea avem în plan. Sunt focusată pe muncă în perioada asta, nu-mi trebuie nimic, nici bărbat, nimic. Sunt logodită, dar nu mă concentrez pe relația mea, sunt focusată pe muncă.

De Paște merg acasă să tăiem mielul, este o tradiție la noi în Moldova, mă duc să o ajut pe mama să facă pască, anul ăsta o să dau și de pomană pentru bunicii mei care mi-au murit în septembrie”, a adăugat Otilia, fosta concurentă de la Survivor România 2022.