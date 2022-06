Otilia Bilionera, încă un proces cu impresarul pe care îl acuză că i-a luat sute de mii de euro: ”Nu mi-a venit să cred”

Otilia Bilionera se zbate de aproape doi ani deja, să recupereze sume care, spune ea, se ridică la sute de mii de euro, bani pe care nu i-ar fi dat impresarul de-a lungul colaborării lor. Acum câteva zile însă, Ionuț Bejinariu, cel care, ani la rândul, a colaborat cu frumoasa cântăreață, i-a deschis artistei un proces prin care vrea să o lase fără dreptul de a-și mai folosi numele.

Otilia Bilionera, proces cu fostul impresar pentru numele de artist

În noiembrie 2020, Otilia Bilionera anunța că a încheiat colaborarea cu Ionuț Bejinariu, impresarul ei, și cu casa de discuri pe care acesta o avea. La acea vreme, artista prefera să păstreze secrete motivele pentru care s-au despărțit. Într-un final, pentru FANATIK, a făcut o serie de dezvăluiri.

”Procesul pentru despăgubiri merge mai departe. Are foarte mulți bani să îmi dea, conform contractului pe care îl aveam. Vorbim de prevederile unui contract pe care l-am avut cu Ionuț Bejinariu, care îmi era impresar, și cu firma pe care o deține el.

Trebuia să împărțim încasările din concertele pe care le aveam, din drepturile de difuzare, din Youtube, Spotify, etc, n mod egal. 50% eu, 50% el. Am primit, de-a lungul anilor, doar bani de la concerte. Și nici pe aceia toți, din ceea ce am aflat. Vorbim de sute de mii de euro”, ne-a dezvăluit Otilia Bilionera.

Doar că, de curând, Mai exact, el a dat-o n judecată pe artistă într-un proces care privește drepturile de proprietate intelectuală disputate între cei doi.

Otilia Bilionera, șocată de gestul fostului impresar

În exclusivitate pentru FANATIK, despre decizia fostului impresar de a o da în judecată. Și, recunoaște cântăreața, nu i-a venit să creadă motivele pentru care este, acum, șicanată de Ionuț Bejinariu.

”Nu mi-a venit să cred că mă dă, el, în judecată. M-a reclamat că mi-am înregistrat la OSIM numele de Otilia Bilionera. Zice că este al lui. Păi ce înseamnă Bilionera fără imaginea mea? Adică, sincer, cum să spună că numele pe care l-am folosit îi aparține lui? Cum să îl folosească el când imaginea Bilionera este asociată cu a mea?”, ne-a spus Otilia, revoltată.

Cu toate acestea, cântăreața rămâne optimistă și este convinsă că, într-un final, va reuși să demonstreze că dreptatea este de partea ei și nu a fostului impresar, cel cu care se judecă și într-un proces în care sunt la mijloc mai multe sute de mii de euro.

”Până la urmă voi câștiga, nu îmi fac griji, e vorba de drepturile mele. Dar mă deranjează că trebuie să mă duc în instanță pentru ceva care mi se cuvine, pentru ceva care era stipulat într-un contract, pentru munca mea. Și, sincer, uneori mi-e și teamă cu justiția, uneori parcă sunt mai favorizați hoții, nu cei cinstiți”, a mai spus, pentru FANATIK, Otilia Bilionera.

Firma fostului impresar, pierderi uriașe după despărțirea de Otilia Bilionera și Mario Joy

După ce, ani la rândul, a avut profituri impresionante, firma deținută de Ionuț Bejinariu, Hai în Oraș, a avut, în 2021, un an cât se poate de dificil. Rămas fără cei mai cunoscuți artiști din portofoliul casei sale de discuri, Ionuț Bejinariu se vede pus, pare-se, într-o situație financiară dificilă.

Astfel, conform datelor consultate în exclusivitate de FANATIK, firma fostului impresar al Otiliei Bilionera a avut o cifră de afaceri de aproape 50.000 de lei. Cu alte cuvinte, de 18 ori mai puțin decât în 2020, atunci când colabora cu Otilia Bilionera și cu Mario Joy.

Mai mult, profiturile raportate la fisc dovedesc că fostul impresar are pierderi semnificative. Mai exact, el a anunțat o pierdere de peste 660.000 de lei, adică peste 130.000 de euro, după ce, în anul anterior, câștigate aproape 100.000 de euro.

Otilia Bilionera și Mario Joy, scandal pe bani cu fostul impresar

Cântărețul Mario Joy, pe numele lui real Marius Nicula, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre procesele pe care le au cei doi artiști cu fostul lor impresar. ”Vorbim de sute de mii de euro. Nu mă refer doar la banii pe care nu i-am primit, conform înțelegerii și contractului pe care îl aveam pentru concerte. Mă refer și la bani pe care ar fi trebuit să îi primim în urma punerii în circulație a melodiilor făcute de noi.

Ca să vă dau un exemplu, dacă vorbim de melodia Bilionera care are aproape un miliard de vizualizări pe Youtube și pentru care Otilia nu a primit niciun ban. Deja vorbim de sute de mii de euro. Nu mai spun de alte piese. Nu adaug melodiile mele. Normal că ne judecăm pentru banii aceștia. Noi nu am câștigat mai nimic în comparație cu fostul impresar”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Mario Joy.

De altfel, , acolo unde concura în echipa Faimoșilor experiența pe care a avut-o cu fostul ei impresar, explicând că, după șapte ani de colaborare, a rămas fără nimic.

Fostul impresar: ”Știu că vor bani”

În momentul în are a izbucnit scandalul, Ionuț Bejinariu a vorbit, la rândul lui, despre situația dintre el și artiștii pe care i-a impresariat ani la rândul. Și, susține el, nu le-ar fi dator niciun leuț celor doi cântăreți care reclamă că nu au fost plătiți.

”Da, știu ce cer ei, știu că vor bani. Ei pot să ceară ce vor. Pot să ceară cât vor. Pot să vrea sute de mii de euro. Contează ce decid judecătorii. Chiar mă bucur că au luat decizia să mergem la Tribunal. Nu știu de ce a durat atât să facă acest pas. Va ieși la suprafață dreptatea, mai ales că judecătorii vor decide care este adevăratul în această poveste”, a spus, pentru FANATIK, Ionuț Bejinariu.