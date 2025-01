Otniela Sandu a închis gura cârcotașilor. Ce le-a transmis vedeta celor care critică relația ei cu Sebastian Dobrincu. ”Răutatea și prostia nu se scuză”

Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu au fost surpriza finalului de an. Relația celor doi i-a uimit pe mulți, iar comentariile răutăcioase nu au lipsit din peisaj. Pentru toți cârcotașii, Otniela a avut un mesaj dur.

Relația dintre Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu, intens criticată în mediul online

La finalul anului trecut, Sebastian Dobrincu a luat pe toată lumea prin surprindere. După despărțirea de artista Ioana Ignat, acesta s-a afișat la brațul Otnielei Sandu.

Otniela Sandu nu este deloc străină de lumea online-ului. Blondina are o mulțime de fani, însă, după ce s-a afișat cu Sebastian Dobrincu, au început să curgă mesaje răutăcioase la adresa ei.

a fost subiectul multor glume și ”înțepături” în mediul online. Vocile internauților au susținut că cei doi nu se potrivesc din cauza diferenței mari de vârstă și că Otniela ar sta lângă Sebastian deoarece acesta are bani.

Îndrăgostiții au ales să ignore mesaje răutăcioase și au preferat să se bucure de vacanță. Totuși, pentru că valul de critici a început să fie din ce în ce mai mare, Otniela Sandu s-a văzut nevoită să ia atitudine.

Otniela Sandu i-a pus la punct pe răutăcioși

nu are de gând să mai tolereze criticile nefondate la adresa ei sau a relației sale. Direct din vacanța exotică, blondina le-a transmis tuturor un mesaj dur.

”Închin un pahar pentru frustrații care, în loc să își trăiască viața lor, o comentează zilnic pe a noastră. Răutatea și prostia nu se scuză prin dreptul la opinie. Noi ne trăim viața frumos, așa cum ne-am construit-o.

Pentru oftica părerologilor – schimb iubiții? Am avut un singur iubit înainte. Și dacă aveam 100, tot treaba mea era. Suntem împreună fiindcă are el bani? Vă roade să aflați că are și alte calități, mult mai remarcabile.”, le-a transmis Otniela răutăcioșilor.

Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu sunt foarte fericiți împreună. Cei doi au fost în vacanță în Dubai, iar acum sunt în Emiratele Arabe Unite, semn că tânărul vrea să o răsfețe cât mai mult pe frumoasa lui iubită.

Contrar tuturor criticilor pe care le primesc în mediul online, Otniela și Sebastian se afișează mereu cu zâmbetul pe buze. Îndrăgostiții demonstrează că nu contează ce părere au ceilalți despre relația lor, ci sunt mult mai importante sentimentele dintre ei.