Otniela Sandu, adevărul despre plecarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. De ce a fost eliminată

Fosta concurentă de la Kanal D a spus adevărul despre plecarea din show-ul moderat de Ilinca Vandici. Blondina a dat cărțile pe față legat de descalificarea sa.

Tânăra în vârstă de 27 de ani le-a povestit fanilor despre experiența „Bravo, ai stil! Celebrities” de care s-a bucurat o perioadă până când au început problemele.

Otniela Sandu a dezvăluit că nu i-a mai permis să facă parte din show-ul de la Kanal D, una dintre acestea fiind o răceală destul de puternică.

Otniela Sandu, totul despre eliminarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities

Din păcate, aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă . Fosta participantă de la Ferma are și o sinuzită, combinația celor două făcând-o să se retragă.

„Mulțumesc pentru mesaje, pentru grijă și pentru gândurile frumoase! Experiență mea la Bravo, ai stil a luat sfârșit. A fost o călătorie frumoasă, grea, presărată cu multe provocări și situații în care nu am mai fost pusă până acum.

Este multă muncă, sunt multe emoții, competitivitate, a fost ceva nou față de ce am făcut până acum. Am întâlnit o echipa de oameni muncitori de care am fost fascinată încă din prima zi.

Recunosc că sunt câțiva omuleți care au un loc special în sufletul meu: @dannaseitan , @ilinca.vandicioficial Nicoleta. Vă zic că este o magie acolo, chiar cu tot greul și cu toată nebunia.

Sunt bine acum, am avut o sinuzita destul de rea, combinată și cu o răceală, și asta a fost motivul pentru care nu am putut continua competiția.

Mulțumesc pentru experiență, am învățat multe și despre mine. Chiar și în timpul asta scurt cât am stat acolo”, a dezvăluit Otniela Sandu pe .

Otniela Sandu, de la jurnalism la influencer. Ce meserie are

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” este absolventă a Facultății de Jurnalism, de-a lungul anilor cochetând cu actoria și make-up-ul. În prezent, blondina este un influencer cunoscut.

Otniela Sandu a fost mereu atentă la felul în care arată atât în viața de zi cu zi, cât și în fața publicului care o urmărește pe rețelele de socializare.

Primii bani și i-a câștigat din make-up, pasiune pe care o are din copilărie. La fel este și actoria, despre care spunea la un moment dat că este prima ei dragoste.