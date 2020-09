Otniela Sandu, momente dificile în copilărie: ”Perioada aceea și-a pus amprenta”

Otniela Sandu s-a remarcat în showbiz-ul autohton imediat după participarea în show-ul „Ferma – Un nou început”, după ce a ajuns în atenția publică fanii încercând să afle cât mai multe detalii despre viața sa personală. Vedeta a mărturisit că a trecut prin momente dificile în copilărie.

Frumoasa blondină este puternică, luptătoare și extrem de discretă. Recent, tânăra a dezvăluit pentru okmagazine.ro că până la vârsta de 4 ani nu a mers deloc în picioare, lucru care și-a pus serios amprenta asupra dezvoltării sale emoționale.

Fosta concurentă de la Pro TV a purtat o proteză specială o bună perioadă de timp, dar a reușit să depășească momentul dificil datorită familiei și unui medic de renume din țară, în timp ce alții nu-i dădeau nicio șansă în privința recuperării.

Otniela Sandu, momente dureroase în anii copilăriei

Otniela Sandu mărturisește că se declară o persoană extrem de norocoasă, asta datorită numele ei biblic și minunii cu care a fost binecuvântată când a reușit să meargă în picioare, după ce timp de 2 ani a stat cu o proteză specială la picioare.

„Tot timpul am simțit că am o stea norocoasă și numele, care provine din biblie, de la Otniel, cred că a avut un aport. Și legat de actorie, mă gândesc că lucrurile nu s-au legat mai repede tocmai pentru ca eu să învăț niște lucruri.

În ultimii doi ani am experimentat pe partea asta sentimentală și de vulnerabilitate foarte mult și mă gândesc că am rămas din copilărie cu chestia asta de a ascunde ceea ce simt.

Eu până la patru ani nu am mers deloc, am avut o luxație congenitală bilaterală și niciun medic nu îmi dădea vreo șansă. Și ai mei m-au cocoloșit foarte tare. Doctorul Pesamosca ne-a ajutat să găsim o proteză care îmi ținea picioarele la 90 de grade și cu care am stat vreo doi ani.

Toți au zis că e o minune, pentru că acum nu am nicio problemă. Cumva, cred că perioada aceea și-a pus amprenta, pentru că auzeam mereu că nu pot să fac aia, nu pot să fac ailaltă că mă lovesc la picioare și am rămas cu chestia asta să nu arăt ce nu pot să fac, să nu fiu vulnerabilă.

Dar am devenit foarte ambițioasă, după cum s-a văzut și la Supraviețuitorul, unde nimeni nu se aștepta să ajung în finală”, a dezvăluit Otniela Sandu, arată sursa citată anterior.

Frumoasa vedetă este ambițioasă și setată să obțină ceea ce-și dorește. În prezent, tânăra se concentrează pe cariera în actorie, însă spune că se gândește și la momentul în care va fi cerută în căsătorie sau va deveni mamă. Otniela Sandu este convinsă că se îndreaptă în direcția potrivită.