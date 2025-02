Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu, împreună la Asia Express? Blondina face dezvăluiri despre relație, căsătorie și bebe: „Aveam grijă de alți copilași”

Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu, la Asia Express? Ar fi o idee bună, în opinia blondinei, mai ales că relația în care se află cu fostul jurat de la „Imperiul leilor” este cât se poate de serioasă.

Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu s-au găsit fără să se caute. Dezvăluiri despre relația celor doi

În cele câteva luni de când formează un cuplu cu Sebi, Otniela Sandu a realizat că partenerul ei este un om pe care se poate baza în multe situații, iar dacă i s-ar propune, de pildă, să participe cu el la Asia Express, nu ar refuza!

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, a spus că relația dintre ea și Sebi Dobrincu nu a fost una căutată, ci s-a întâmplat într-un mod miraculos. Otniela Sandu ne-a spus că poate se apropie ziua în care să iasă public cu iubitul ei pentru a dezvăluit cum s-au cunoscut, de fapt. Totuși, Otniela ne-a zis care sunt ingredientele care au făcut ca povestea lor să reziste câteva luni bune, lucruri de care actrița ține cont, în general, când vine vorba de dragoste.

„Povestea noastră s-a născut fără ca amândoi să căutăm. Poate o să ieșim într-o zi să povestim exact cum a fost. Este foarte drăguț momentul de la care a început tot (n. red.: zâmbește). Nu știu dacă există un ingredient, cred că viața vine zilnic cu ceva nou, depinde mult de cât ești de dispus să-l înțelegi pe cel de lângă tine, să nu te gândești doar la tine și la momentul respectiv. Susținerea cred că este poate unul dintre ingredientele de bază. Pe lângă respect! Și aici lista poate continua”, a declarat Otniela Sandu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Otniela și Sebastian Dobrincu, concurenți la Asia Express? Actrița ar fi încântată: „Sebi e un om foarte responsabil, descurcăreț, cu principii”

Dat fiind că se înțelege atât de bine cu tânărul antreprenor, Otniela Sandu a fost întrebată dacă s-ar duce cu Sebastian Dobrincu la Asia Express. a văzut deja cum e să călătorească cu el, căci au început anul într-o destinație exotică, departe de țară, însă nu a fost pusă în contextele prin care trec cuplurile din

Otniela ne-a mărturisit că Asia Express este genul de show pe care îl are pe lista de preferate și că în mod cert s-ar descurca de minune cu iubitul ei dacă ar primi oferta magică. „Este un show care îmi place foarte tare și, din ce știu, și lui. Amândoi suntem competitivi, ne place sportul, dar în același timp cred că avem și niște ingrediente diferite care ne-ar ajuta și ne-ar completa foarte bine într-un astfel de show. Pentru mine, dacă am un om pe care știu că mă pot baza, pot face față oricărei situații. Iar Sebi un om și foarte responsabil, și descurcăreț, și cu principii, și, pe lângă astea este… (n. red.: ne arată un emoticon în formă de mâini care formează o inimă)”, a adăugat Otniela, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă de la „Ferma vedetelor” ne-a devoalat și care este arma ei de seducție, cea cu care cel mai probabil l-a cucerit definitiv și pe Sebastian Dobrincu. „Cred că bucuria cu care privesc și fac lucrurile. Sunt genul ăla de om care crede în imposibil și care nu se lasă până nu reușește. Care trăiește fiecare moment din tot sufletul și cred că ochii mei exprimă asta prin tot ce fac. Chiar dacă este de plâns sau de râs, nu am avut niciodată cale de mijloc”, ne-a mai spus blondina.

ADVERTISEMENT

Ce spune Otniela despre căsătorie și copil: „Mă văd mamă. De când eram eu copil aveam grijă de alți copilași”

Iubita lui Sebastian Dobrincu ne-a declarat și dacă ea crede sau nu în instituția căsătoriei, dat fiind că există numeroase cupluri care rezistă împreună și fără să treacă pe la ofițerul de stare civilă sau în biserică. „Da, cred! Este un moment magic al unui parcurs și a unei decizii. De când mă știu, la nunți îmi dau lacrimile. Nu știu, iubirea este motorul vieții pentru mine. Viața este mult mai frumoasă așa și cred că poți depăși multe moment prin asta”, ne-a mărturisit Otniela Sandu.

A simțit-o vreodată presiunea socială de a se mărita și de a face un copil? Otniela a fost sinceră și la acest capitol și ne-a zis că, în ciuda lucrurile despre care se spune că trebuie să le faci în viața, ea niciodată nu a fost condiționată și nu crede că trebuie să urmezi musai niște pași pentru a fi fericit. Totuși, Otniela se vede mamă, căci e înnebunită după copii.

„Niciodată nu am ascultat de sfaturile acestea, că trebuie să faci, să ai, să, să, să… Cred că momentul căsătoriei vine când amândoi simt și sunt pregătiți pentru asta. Cred că atunci când iubești, vrei și vine momentul ăsta. Eu mă văd mamă. Iubesc copiii foarte tare.

De când eram eu un copil aveam grijă de alți copilași. Am ceva ce îi atrage și pe ei la mine, dar și eu mă topesc după ei. Am stat cu zeci de copilași până acum și niciodată nu am experimentat să nu mă pot înțelege cu un copil. Primul meu job a fost în clasa a 8-a, de baby-sitter”, a încheiat Otniela, pentru FANATIK.