News

Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma

Meniul din aeroport e mai scump la București decât în alte mari capitale din Europa. În Otopeni, o felie de pizza costă 58 de lei, în timp ce în Vest prețurile sunt mai mici.
Oana Bocskor
04.11.2025 | 21:00
Otopeni mai scump decat Heathrow cat te costa cu adevarat sa mananci in aeroportul din Romania fata de Londra Madrid sau Roma
EXCLUSIV FANATIK
Meniul din aeroport: cât plătești, de fapt, în București. Sursa foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Cât de mult te costă cu adevărat să mănânci la aeroport? O felie de pizza, o cafea sau o sticlă de apă te pot surprinde cu prețurile din România, mult mai mari decât în alte capitalele europene. În Londra, un sandwich la aeroport poate fi achiziționat cu doar 38 de lei, iar în Madrid, meniurile complete nu depășesc 10 euro. La fel și în Roma sau Paris, o cafea sau o apă costă mult mai puțin decât în Aeroportul Otopeni.

Meniul din aeroport: Otopeni versus capitalele europene

Dacă te afli pe Aeroportul Henri Coandă și vrei să iei masa, pregătește-te pentru un mic șoc la buzunar. Prețurile au ajuns să fie nu doar mari, ci chiar revoltătoare, iar pe TikTok deja circulă filmulețe în care călătorii fac haz de situație.

ADVERTISEMENT

De exemplu, un sandwich cu șuncă și cașcaval costă în jur de 55 de lei, cât pentru un prânz întreg în oraș. Vrei o baghetă proaspătă? Roșii și mozzarella – 57 lei, multicereale cu prosciutto – 52 lei. O felie de pizza prosciutto ajunge la 58 lei, mai mult decât pentru o pizza întreagă acasă!

Nici prețurile deserturile nu sunt mai blânde: un ecler cu ciocolată te costă 33 lei, iar un twist cu ciocolată, 29 lei. Dacă ți-e sete, o sticlă de apă de 0,5 litri poate ajunge până la 15 lei. Pentru cei care au nevoie de energie rapidă, un espresso costă aproximativ 25 lei.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

Este mai ieftin să mănânci în aeroporturile din Londra?

Dacă plănuiești să explorezi Londra, merită să știi cât de diferite pot fi prețurile pentru gustările tip fast-food comparativ cu România. De exemplu, o baghetă cu ton, maioneză și castravete costă în zona de aeroport Heathrow aproximativ 38 lei, potrivit The Mirror. Pentru comparație, un sandwich similar pe Aeroportul Otopeni ajunge la aproximativ 55 lei, ceea ce înseamnă că în Londra, în aeroport, bagheta este cu 31% mai ieftină decât în România.

ADVERTISEMENT
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina...
Digisport.ro
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”

Și apa arată un trend similar: o sticlă de 0,5 l în zona de securitate a aeroportului Heathrow costă 19 lei, în timp ce la Otopeni prețul variază între 10 și 15 lei. Deși pare mai scumpă decât în România, diferența procentuală se atenuează dacă ținem cont de standardele internaționale și calitatea serviciilor de la aeroport.

Cât te costă un prânz la Madrid

Dacă te gândești să iei masa rapid la restaurantele din aeroporturile din Madrid vei fi plăcut surprins. Prețurile sunt mult mai prietenoase cu portofelul decât cele de la Aeroportul Otopeni din România. Un meniu complet, care include un sandwich, băutură și un snack, costă în jur de 100 de lei, în timp ce la Otopeni un prânz similar poate ajunge cu ușurință la 150 de lei sau mai mult.

ADVERTISEMENT

De exemplu, Menú Brunch Premium Bellota, care include un Bocadillo Puro Bellota, băutură și chipsuri, costă aproximativ 118 lei. Pentru cei care preferă ceva mai ușor, Menu Ensalada, format din salată, băutură răcoritoare și un macaron, ajunge la 89 de lei.

Sandvișurile individuale arată și mai clar diferențele. Bocadillo de paleta ibérica y queso de oveja, un sandwich cu șuncă iberică de calitate și brânză maturată de oaie, costă 53 de lei, iar Bocadillo Savoureux, un sandwich plin de savoare, ajunge la doar 26 de lei. Chiar și apa este mai accesibilă: o sticlă de Agua Font Vella costă 11 lei, iar pentru gusturi mai rafinate, Agua Evian ajunge la 23 de lei.

Cât plătești pentru un prânz pe aeroporturile din Roma

O altă capitală analizată prin comparație, Roma, relevă preţurile care te pot surprinde pozitiv. La restaurantul Bottega Prosecco Bar & Restaurant din Fiumicino, un „Traditional Club Sandwich”, cu piept de pui la grătar, bacon, salată, roşii, maioneză, costă aproximativ 75 lei.

Tot în Fiumicino, o apă „Acqua microfiltrata 75 cl” poate fi achiziționată cu aproximativ 14 lei. Aşadar, dacă te opreşti să mănânci la aeroportul din Roma, poţi avea parte de o variantă rezonabilă ca preţ, în timp ce în România aceleaşi opţiuni costă semnificativ mai mult.

Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă...
Fanatik
Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă nu e ales primar candidatul său favorit
Mitică Dragomir știe care a fost cea mai mare greșeală a premierului Ilie...
Fanatik
Mitică Dragomir știe care a fost cea mai mare greșeală a premierului Ilie Bolojan: „Carne de tun, o pată neagră”
Philip Morris România, investiție masivă în energie verde. Compania a inaugurat una dintre...
Fanatik
Philip Morris România, investiție masivă în energie verde. Compania a inaugurat una dintre cele mai mari instalații de panouri solare bifaciale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Atac și acuzații grave la adresa lui Mitică Dragomir: 'Se laudă cu o...
iamsport.ro
Atac și acuzații grave la adresa lui Mitică Dragomir: 'Se laudă cu o pensie luată prin fraudă! A furat și a ajuns un prosper afacerist cu averea făcută din fotbal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!