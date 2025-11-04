Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma

ADVERTISEMENT

Cât de mult te costă cu adevărat să mănânci la aeroport? O felie de pizza, o cafea sau o sticlă de apă te pot surprinde cu prețurile din România, mult mai mari decât în alte capitalele europene. În Londra, un sandwich la aeroport poate fi achiziționat cu doar 38 de lei, iar în Madrid, meniurile complete nu depășesc 10 euro. La fel și în Roma sau Paris, o cafea sau o apă costă mult mai puțin decât în Aeroportul Otopeni.

Meniul din aeroport: Otopeni versus capitalele europene

Dacă te afli pe Aeroportul Henri Coandă și vrei să iei masa, pregătește-te pentru un mic șoc la buzunar. Prețurile au ajuns să fie nu doar mari, ci chiar revoltătoare, iar pe TikTok deja circulă filmulețe în care călătorii fac haz de situație.

De exemplu, . Vrei o baghetă proaspătă? Roșii și mozzarella – 57 lei, multicereale cu prosciutto – 52 lei. O felie de pizza prosciutto ajunge la 58 lei, mai mult decât pentru o pizza întreagă acasă!

Nici prețurile deserturile nu sunt mai blânde: un ecler cu ciocolată te costă 33 lei, iar un twist cu ciocolată, 29 lei. Dacă ți-e sete, o sticlă de apă de 0,5 litri poate ajunge până la 15 lei. Pentru cei care au nevoie de energie rapidă, un espresso costă aproximativ 25 lei.

Este mai ieftin să mănânci în aeroporturile din Londra?

Dacă , merită să știi cât de diferite pot fi prețurile pentru gustările tip fast-food comparativ cu România. De exemplu, o baghetă cu ton, maioneză și castravete costă în zona de aeroport Heathrow aproximativ 38 lei, potrivit The Mirror. Pentru comparație, un sandwich similar pe Aeroportul Otopeni ajunge la aproximativ 55 lei, ceea ce înseamnă că în Londra, în aeroport, bagheta este cu 31% mai ieftină decât în România.

Și apa arată un trend similar: o sticlă de 0,5 l în zona de securitate a aeroportului Heathrow costă 19 lei, în timp ce la Otopeni prețul variază între 10 și 15 lei. Deși pare mai scumpă decât în România, diferența procentuală se atenuează dacă ținem cont de standardele internaționale și calitatea serviciilor de la aeroport.

Cât te costă un prânz la Madrid

Dacă te gândești să iei masa rapid la restaurantele vei fi plăcut surprins. Prețurile sunt mult mai prietenoase cu portofelul decât cele de la Aeroportul Otopeni din România. Un meniu complet, care include un sandwich, băutură și un snack, costă în jur de 100 de lei, în timp ce la .

De exemplu, Menú Brunch Premium Bellota, care include un Bocadillo Puro Bellota, băutură și chipsuri, costă aproximativ 118 lei. Pentru cei care preferă ceva mai ușor, Menu Ensalada, format din salată, băutură răcoritoare și un macaron, ajunge la 89 de lei.

Sandvișurile individuale arată și mai clar diferențele. Bocadillo de paleta ibérica y queso de oveja, un sandwich cu șuncă iberică de calitate și brânză maturată de oaie, costă 53 de lei, iar Bocadillo Savoureux, un sandwich plin de savoare, ajunge la doar 26 de lei. Chiar și apa este mai accesibilă: o sticlă de Agua Font Vella costă 11 lei, iar pentru gusturi mai rafinate, Agua Evian ajunge la 23 de lei.

Cât plătești pentru un prânz pe aeroporturile din Roma

O altă capitală analizată prin comparație, relevă preţurile care te pot surprinde pozitiv. La restaurantul Bottega Prosecco Bar & Restaurant din Fiumicino, un „Traditional Club Sandwich”, cu piept de pui la grătar, bacon, salată, roşii, maioneză, costă aproximativ 75 lei.

Tot în Fiumicino, o apă „Acqua microfiltrata 75 cl” poate fi achiziționată cu aproximativ 14 lei. Aşadar, dacă te opreşti să mănânci la aeroportul din Roma, poţi avea parte de o variantă rezonabilă ca preţ, în timp ce în România aceleaşi opţiuni costă semnificativ mai mult.