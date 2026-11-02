Sport

Otto Hindrich a făcut senzație de Halloween! Costumul ales de portarul român care valorează milioane de euro

Alex Bodnariu
02.11.2026 | 15:50
Otto Hindrich a facut senzatie de Halloween Costumul ales de portarul roman care valoreaza milioane de euro
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Otto Hindrich, apariție inedită de Halloween! Portarul român s-a costumat în Fred din Scooby-Doo
Otto Hindrich a surprins de Halloween cu o apariție inedită alături de iubita sa. Portarul român a ales un costum inspirat dintr-un desen animat celebru.
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Otto Hindrich a profitat de Halloween pentru a lăsa fotbalul deoparte și a intra în pielea unui personaj celebru din desenele animate. Portarul român a ales să se costumeze în Fred din Scooby-Doo, iar iubita sa l-a însoțit în rolul lui Daphne.

Otto Hindrich, apariție inedită de Halloween! Portarul român s-a costumat în Fred din Scooby-Doo

Otto Hindrich a sărbătorit Halloweenul într-un mod inedit. Fotbalistul român a renunțat pentru o seară la echipamentul de portar și s-a transformat în Fred Jones, unul dintre personajele principale ale celebrului serial de animație Scooby-Doo. Acesta a purtat un pulover alb, o cămașă bleu, pantaloni deschiși la culoare și o eșarfă portocalie.

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Iubita sa a ales să se costumeze în Daphne Blake, unul dintre personajele principale ale celebrului desen animat. Tânăra a purtat o bluză mov, o fustă roz, dresuri în aceeași nuanță și o eșarfă verde. Hindrich a publicat fotografia pe Instagram, alături de celebra replică „If it weren’t for you meddling kids”, rostită de răufăcătorii demascați în Scooby-Doo. Postarea a fost însoțită și de melodia de pe genericul serialului de animație.

Otto Hindrich, apariție inedită de Halloween! Portarul român s-a costumat în Fred din Scooby-Doo
Otto Hindrich, apariție inedită de Halloween! Portarul român s-a costumat în Fred din Scooby-Doo

Otto Hindrich, sezon de vis în Polonia! Îl așteaptă un transfer spectaculos în Germania?

Otto Hindrich traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. Transferat în ianuarie 2026 de la CFR Cluj la Legia Varșovia, pentru aproximativ 600.000 de euro, portarul în vârstă de 24 de ani a devenit titular incontestabil la formația poloneză. În actuala ediție de campionat a bifat 13 apariții, iar evoluțiile sale i-au consolidat și poziția în circuitul echipei naționale a României.

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Prestațiile excelente din Polonia i-ar putea aduce un transfer spectaculos în Bundesliga. FC Köln se numără printre formațiile interesate de serviciile sale, iar Nelu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a susținut că Legia a primit o ofertă de opt milioane de euro pentru portar. Polonezii ar solicita aproximativ zece milioane de euro pentru a-l ceda pe Hindrich, în timp ce CFR Cluj păstrează 25% din suma unui viitor transfer.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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