Otto Hindrich a plecat să facă vizita medicală la Legia Varșovia. Câți bani încasează CFR Cluj și cine va intra în poartă. Exclusiv

CFR Cluj mai înregistrează o plecare importantă în acest mercato de iarnă. Otto Hindrich a mers să efectueze vizita medicală la Legia Varșovia. Câți bani încasează fosta campioană a României.

Cu ce bani se alege CFR Cluj din vânzarea lui Otto Hindrich la Legia Varșovia

O nouă fereastră de mercato, o nouă perioadă plină de schimbări la CFR Cluj. Ardelenii s-au pus serios pe modificat lotul în perspectiva celei de-a doua părți din acest sezon, echipa despărțindu-se deja de câteva nume grele.

După plecările lui și a lui ambele anunțate în exclusivitate de FANATIK, CFR Cluj s-a despărțit și de titularul din poartă, Otto Hindrich.

FANATIK a aflat că portarul în vârstă de 23 de ani a plecat pentru a face vizita medicală la Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu, iar suma care va intra în conturile echipei din Gruia pentru transferul său definitiv este de aproximativ 800.000 de euro.

Din informațiile FANATIK, ardelenii au pregătit deja și înlocuitorul pentru Otto Hindrich. Mai exact, Mihai Popa, portarul legitimat la Torino în Serie A, are șanse să revină la CFR Cluj, unde s-a aflat și sezonul trecut sub formă de împrumut.

Cine l-a promovat, de fapt, pe Otto Hindrich în prima echipă a lui CFR Cluj

Otto Hindrich este unul dintre jucătorii crescuți de CFR Cluj, portarul evoluând la echipa din Ardeal încă de la juniori. Deși a petrecut și două sezoane în afara echipei, când a fost trimis împrumut prima dată la Poli Timișoara (2020/2021), iar apoi la Kisvarda (2022/2023), acesta a revenit și și-a câștigat postul de titular în cele din urmă.

, fostul multiplu campion al României:

„Avea 16 ani. Le-am spus: «Aduceţi-l pe blondul meu la CFR Cluj!». Este un băiat prea bun. M-am dus la conducere şi i-am spus că acest băiat trebuie să fie cu noi. Că într-o zi o să ajungă portar”, mărturisea lituanianul la FANATIK SUPERLIGA.