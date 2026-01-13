Sport

Otto Hindrich a plecat să facă vizita medicală la Legia Varșovia. Câți bani încasează CFR Cluj și cine va intra în poartă. Exclusiv

O nouă lovitură dată de CFR Cluj în mercato de iarnă. Otto Hindrich face vizita medicală la Legia Varșovia. Cu câți bani se aleg, de fapt, ardelenii și cine vine în locul său în poartă.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
13.01.2026 | 09:41
Otto Hindrich a plecat sa faca vizita medicala la Legia Varsovia Cati bani incaseaza CFR Cluj si cine va intra in poarta Exclusiv
breaking news
Cu ce sumă se alege CFR Cluj din transferul definitiv al lui Otto Hindrich la Legia Varșovia. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

CFR Cluj mai înregistrează o plecare importantă în acest mercato de iarnă. Otto Hindrich a mers să efectueze vizita medicală la Legia Varșovia. Câți bani încasează fosta campioană a României.

Cu ce bani se alege CFR Cluj din vânzarea lui Otto Hindrich la Legia Varșovia

O nouă fereastră de mercato, o nouă perioadă plină de schimbări la CFR Cluj. Ardelenii s-au pus serios pe modificat lotul în perspectiva celei de-a doua părți din acest sezon, echipa despărțindu-se deja de câteva nume grele.

ADVERTISEMENT

După plecările lui Louis Munteanu la DC United și a lui Kurt Zouma, care a reziliat contractul, ambele anunțate în exclusivitate de FANATIK, CFR Cluj s-a despărțit și de titularul din poartă, Otto Hindrich.

FANATIK a aflat că portarul în vârstă de 23 de ani a plecat pentru a face vizita medicală la Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu, iar suma care va intra în conturile echipei din Gruia pentru transferul său definitiv este de aproximativ 800.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Din informațiile FANATIK, ardelenii au pregătit deja și înlocuitorul pentru Otto Hindrich. Mai exact, Mihai Popa, portarul legitimat la Torino în Serie A, are șanse să revină la CFR Cluj, unde s-a aflat și sezonul trecut sub formă de împrumut.

ADVERTISEMENT
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea....
Digisport.ro
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum

Cine l-a promovat, de fapt, pe Otto Hindrich în prima echipă a lui CFR Cluj

Otto Hindrich este unul dintre jucătorii crescuți de CFR Cluj, portarul evoluând la echipa din Ardeal încă de la juniori. Deși a petrecut și două sezoane în afara echipei, când a fost trimis împrumut prima dată la Poli Timișoara (2020/2021), iar apoi la Kisvarda (2022/2023), acesta a revenit și și-a câștigat postul de titular în cele din urmă.

Cel care a avut însă un cuvânt de spus, inițial, în aducerea lui Otto Hindrich la prima echipă a fost nimeni altul decât Giedrius Arlauskis, fostul multiplu campion al României:

ADVERTISEMENT

„Avea 16 ani. Le-am spus: «Aduceţi-l pe blondul meu la CFR Cluj!». Este un băiat prea bun. M-am dus la conducere şi i-am spus că acest băiat trebuie să fie cu noi. Că într-o zi o să ajungă portar”, mărturisea lituanianul la FANATIK SUPERLIGA.

  • 1,3 milioane de euro este cota lui Otto Hindrich pe piața transferurilor
  • 3 trofee are Otto Hindrich în palmares cu CFR Cluj
Câți bani primește Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid. Antrenorul, aproape...
Fanatik
Câți bani primește Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid. Antrenorul, aproape să încaseze o avere
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi...
Fanatik
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
El este românul din străinătate despre care Mihai Stoica a cerut detalii. Gigi...
Fanatik
El este românul din străinătate despre care Mihai Stoica a cerut detalii. Gigi Becali nici n-a vrut să audă de el
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Loți Bölöni ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu: 'O am...
iamsport.ro
Loți Bölöni ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu: 'O am la Budapesta, mă bucur că e acolo! Înseamnă foarte mult pentru mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!