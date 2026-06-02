Otto Hindrich, aproape de transferul carierei! Un gigant din Serie A îl monitorizează pe portarul român

ADVERTISEMENT

Otto Hindrich (23 de ani), portarul român de la Legia Varșovia, transferat în iarnă de la CFR Cluj, poate prinde mutarea carierei. Presa din Polonia și Italia anunță că Lazio îl monitorizează cu atenție pe goalkeeper, iar în perioada următoare ar putea veni cu o ofertă oficială.

Lovitură uriașă pentru fotbalul românesc! Otto Hindrich a intrat pe radarul lui Lazio

A devenit titular în echipa din campionatul Poloniei, iar evoluțiile sale au atras deja atenția unor cluburi importante din vestul Europei. Printre acestea se numără și Lazio.

ADVERTISEMENT

Goalkeeperul din România a avut evoluții excelente în campionatul Poloniei. Legia a reușit să urce în clasament, iar un rol important l-a avut Otto Hindrich. Fostul jucător de la CFR Cluj și-a salvat echipa în mai multe meciuri prin intervenții spectaculoase.

Transfer neașteptat pentru Otto Hindrich! Italienii anunță interesul lui Lazio

Atât jurnaliștii din Polonia, cât și cei din Italia scriu că Otto Hindrich se numără pe lista jucătorilor pe care Lazio îi monitorizează cu atenție.

ADVERTISEMENT

Ivan Provedel (32 de ani), portarul de bază al echipei din capitala Italiei, este în continuare accidentat, iar conducerea clubului caută soluții pentru a acoperi acest gol înainte de startul noului sezon.

ADVERTISEMENT

Ar fi o adevărată lovitură pentru Otto Hindrich, care ar putea face pasul într-unul dintre cele mai puternice campionate din lume și la un club cu pretenții din Serie A. „Lazio își îndreaptă atenția și către piețele externe pentru a-și întări compartimentul portarilor, iar printre numele monitorizate se află și Otto Hindrich, goalkeeperul român născut în 2002, care evoluează la Legia Varșovia. Profilul fostului portar al CFR Cluj a intrat în atenția oficialilor grupării din capitala Italiei, iar pista rămâne una de urmărit cu mare interes în următoarele săptămâni”, au scris cei de la