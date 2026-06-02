Sport

Otto Hindrich, aproape de transferul carierei! Un gigant din Serie A îl monitorizează pe portarul român

Otto Hindrich este monitorizat de Lazio după prestațiile excelente de la Legia Varșovia. Portarul român de 23 de ani poate prinde transferul carierei în Serie A
Alex Bodnariu
02.06.2026 | 09:15
Otto Hindrich aproape de transferul carierei Un gigant din Serie A il monitorizeaza pe portarul roman
ULTIMA ORĂ
Lovitură uriașă pentru fotbalul românesc! Otto Hindrich a intrat pe radarul lui Lazio
ADVERTISEMENT

Otto Hindrich (23 de ani), portarul român de la Legia Varșovia, transferat în iarnă de la CFR Cluj, poate prinde mutarea carierei. Presa din Polonia și Italia anunță că Lazio îl monitorizează cu atenție pe goalkeeper, iar în perioada următoare ar putea veni cu o ofertă oficială.

Lovitură uriașă pentru fotbalul românesc! Otto Hindrich a intrat pe radarul lui Lazio

Portarul român s-a adaptat de minune la Legia Varșovia. A devenit titular în echipa din campionatul Poloniei, iar evoluțiile sale au atras deja atenția unor cluburi importante din vestul Europei. Printre acestea se numără și Lazio.

ADVERTISEMENT

Goalkeeperul din România a avut evoluții excelente în campionatul Poloniei. Legia a reușit să urce în clasament, iar un rol important l-a avut Otto Hindrich. Fostul jucător de la CFR Cluj și-a salvat echipa în mai multe meciuri prin intervenții spectaculoase.

Transfer neașteptat pentru Otto Hindrich! Italienii anunță interesul lui Lazio

În această vară, portarul român ar putea schimba din nou campionatul. Atât jurnaliștii din Polonia, cât și cei din Italia scriu că Otto Hindrich se numără pe lista jucătorilor pe care Lazio îi monitorizează cu atenție.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească

Ivan Provedel (32 de ani), portarul de bază al echipei din capitala Italiei, este în continuare accidentat, iar conducerea clubului caută soluții pentru a acoperi acest gol înainte de startul noului sezon.

ADVERTISEMENT
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este
Digisport.ro
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri

Ar fi o adevărată lovitură pentru Otto Hindrich, care ar putea face pasul într-unul dintre cele mai puternice campionate din lume și la un club cu pretenții din Serie A. „Lazio își îndreaptă atenția și către piețele externe pentru a-și întări compartimentul portarilor, iar printre numele monitorizate se află și Otto Hindrich, goalkeeperul român născut în 2002, care evoluează la Legia Varșovia. Profilul fostului portar al CFR Cluj a intrat în atenția oficialilor grupării din capitala Italiei, iar pista rămâne una de urmărit cu mare interes în următoarele săptămâni”, au scris cei de la LazioSpace

ADVERTISEMENT
Variantă bombă pentru postul de antrenor la Farul Constanţa: “A salvat de două...
Fanatik
Variantă bombă pentru postul de antrenor la Farul Constanţa: “A salvat de două ori Dinamo!” Cum au trăit Gică Hagi şi Gică Popescu barajul cu Chindia
Mirra Andreeva – Sorana Cîrstea, LIVE în sferturile de finală de la Roland...
Fanatik
Mirra Andreeva – Sorana Cîrstea, LIVE în sferturile de finală de la Roland Garros! Românca, la un pas de cea mai bună performanță pe zgura pariziană
Decizia fotbalistului de 200 de milioane de euro, înaintea startului Campionatului Mondial!
Fanatik
Decizia fotbalistului de 200 de milioane de euro, înaintea startului Campionatului Mondial!
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul golgheter din SuperLiga, dezvăluire terifiantă: 'Cei care au plecat în seara aceea...
iamsport.ro
Fostul golgheter din SuperLiga, dezvăluire terifiantă: 'Cei care au plecat în seara aceea au fost omorâți toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!