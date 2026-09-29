Otto Hindrich, aproape de transferul în Serie A! Câți bani ia CFR Cluj

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La începutul anului, ardelenii îl cedau pe Otto Hindrich la Legia Varșovia pentru 600.000 de euro. Acum, portarul naționalei României ar putea prinde transferul carierei în Serie A, iar clubul din Gruia va mai încasa o sumă importantă de bani.

Două cluburi din Serie A, interesate de transferul lui Otto Hindrich

La scurt timp după ce a ajuns la cea mai importantă echipă din Polonia, Otto Hindrich și-a câștigat locul de titular. Evoluțiile constant bune au atras imediat atenția formațiilor din marile campionate și portarul ar putea să facă pasul la nivelul următor.

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Conform polonezilor de la , două grupări din Italia sunt interesate de achiziționarea internaționalului român. Este vorba de Udinese, echipă de mijlocul clasamentului în Serie A, și nou promovata Monza.

”Monza și Udinese l-au inclus pe listele lor de urmărire. Românul este lăudat în principal pentru calmul său sub presiune, stăpânirea de sine în careu și potențialul său de dezvoltare ulterioară. Portarul se remarcă prin fizicul său, reflexe rapide pe linia porții și eficiență la centrări.

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Interesul pentru Hindrich nu a ajuns încă în stadiul unor negocieri oficiale cu Legia Varșovia. Eforturile actuale se limitează la contacte prin intermediari și la explorarea fezabilității unui transfer. Mai aproape de perioada de mercato din iarnă, cluburile interesate ar putea începe discuții directe”, a scris sursa citată.

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Legia a refuzat 8.000.000 de euro pentru Hindrich

Cele două formații italiene nu sunt singurele din Serie A care au pus ochii pe Otto Hindrich. , care și-a vândut titularul, Ivan Provedel, la campioana Inter Milano.

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În vară, Legia a avut pe masă o pentru Hindrich. Polonezii au rezistat tentației de a-l ceda și au anunțat că suma minimă de transfer este de zece milioane de euro.

În cazul în care în iarnă se va găsi un cumpărător care să ofere banii doriți de Legia, atunci și CFR Cluj va încasa un milion de euro. Și asta deoarece ardelenii au păstrat 10% dintr-un viitor transfer.

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Hindrich, rezervă la națională în mandatul lui Gică Hagi

Otto Hindrich este unul dintre cei trei portari convocați de Gică Hagi la echipa națională a României pentru primul calup de meciuri din Liga Națiunilor. El a rămas pe banca de rezerve la înfrângerile cu Suedia și Bosnia Herțegovina, selecționerul preferându-l pe Ionuț Radu.

După eșecul de pe Arena Națională în fața bosniacilor, în care Radu a greșit grav la golul trei, Hagi a venit la conferința de presă și a admis faptul că poate . ”Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Hindrich! Merita”, a precizat selecționerul.

Portarul Legiei ar putea apărea în primul ”11” al naționalei la următorul joc din Liga Națiunilor, în care România va întâlni în deplasare chiar Polonia. Meciul se va disputa vineri, 2 octombrie, la Varșovia.