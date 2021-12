Otto Hindrich, jucătorul revelație de la CFR Cluj, interviu special: “Colegii m-au poreclit Iohannis”. Video

Forțat de accidentarea lui Claudiu Petrila, care era principala variantă a CFR-ului de jucător eligibil pentru regula U21, Dan Petrescu a avut curajul să mizeze pe tânărul Otto Hindrich. O decizie inspirată, dar fiind faptul că acesta a păstrat poarta intactă în șapte dintre cele opt meciuri în care a fost folosit, contribuind astfel la doborârea unui record vechi de 56 de ani (n.r. cele mai multe minute fără gol primit, 845), în detrimentul experimentatului Cristian Bălgrădean.

Povestea tânărului din poarta campioanei CFR Cluj. Colegii l-au poreclit „Iohannis”

Din interviul special publicat luni, 27 decembrie – chiar pe pagina oficială de Facebook a clubului – aflăm nu doar , ci și motivul pentru care colegii îl compară cu președintele Klaus Iohannis.

„Am început fotbalul cu gândul să fiu în aceeaşi poartă în care au fost Nuno Claro şi Arlauskis şi Felgueiras. Este un vis devenit realitate. Am fost copil de mingi când era Marc în poartă. Am intrat de mână cu jucătorii la meciul cu Inter, din Europa League, şi am intrat de mână cu Felgueiras.

La primul meu antrenament nu am avut curaj să spun că vreau în poartă, dar începând cu al doilea antrenament a venit tatăl meu şi i-a spus domnului Mezei (n.r. Ioan Mezei, antrenorul echipei) să mă bage în poartă.

Multă lume a spus că parcă nu am nebunia aia, că sunt prea calm, dar eu cred că este un avantaj, că nu-mi pierd capul. Am 1,95 metri. Acum patru ani cred că eram cel mai mic portar din generaţia mea, dar într-un am am crescut 9 centimetri.

Golofca m-a numit Otică, dar acum a apărut, nu de mult, porecla Iohannis. Colegii spun că vorbesc exact ca el. Sunt calm şi vorbesc lent”, dezvăluie goalkeeperul de doar 19 ani al CFR-ului

L-a dat afară pe Letica. Și Figueiredo e pe picior de plecare

În ciuda faptului că are aproape 400 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc și în cupele europene, Cristian Bălgrădean trebuie să se mulțumească doar cu statutul de rezervă. Nu este, însă, unica „victimă” a lui Otto Hindrich.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate zilele trecute că oficialii campioanei . Adus chiar în toamnă de la Club Brugge din Belgia, acesta avea contract până în iarnă, cu opțiune de prelungire, dar nu a reușit să bifeze nici măcar un minut între buturi, așa că va trebui să-și caute echipă. Într-o situație similară se află și fostul goalkeeper al celor de la Hermannstadt, Cristiano Figueiredo, care fie va accepta rezilierea contractului, fie va pleca sub formă de împrumut.

De asemenea, Hindrich s-a aflat în centrul unui conflict cu Alexandru Chipciu, izbucnit în timpul unei ședințe de pregătire. Exclus inițial din lot, experimentatul mijlocaș chiar la rugămintea portarului de 19 ani.

„Ce m-a deranjat a fost faptul că el a ieşit din antrenament. Nici nu a fost o luptă fizică (n.r. – între Chipciu şi Hindrich), m-am informat… Practic nu a fost ceva foarte, foarte grav. Pe mine m-a deranjat atitudinea lui şi nu am putut să o accept la momentul respectiv.

Am stat de vorbă cu căpitanii de echipă, cu jucătorii reprezentativi cărora le-am cerut părerea şi toţii au fost de acord că Alex ne poate ajuta în viitor şi atunci probabil şi bunătatea mea… pentru că am dorit foarte mult ca el să revină.

A contat foarte mult şi rugămintea lui Otto Hindrich, a cărui zi de naştere este astăzi. Mi-a spus că e ziua lui şi că îşi doreşte foarte mult să îl primesc pe Chipciu înapoi. E un copil, l-am văzut cu lacrimi în ochi şi atunci şi acest lucru a contat foarte mult pentru mine. Este un băiat care va creşte, a rămas în primii trei portari ai noştri, ţin la el, este ca şi copilul meu”, spunea Marius Șumudică, antrenorul de la acea vreme al campioanei.