Otto Hindrich, eroul lui CFR Cluj în victoria cu Farul: „Am prins șansa și sper să țin de ea!”

Tânărul portar al campioanei României a spus că de când era mic visa că o să poată apăra poarta CFR-ului, iar acum ajuns titular meci de meci, nu mai vrea să treacă la statutul de rezervă.

Totodată, Hindrich a recunoscut că Giedrius Arlauskis, fostul portar al echipei, i-a fost mentor în perioada formării sale, de la care a învățat multe lucruri esențiale.

Otto Hindrich, eroul lui CFR Cluj în victoria cu Farul

Otto Hindrich a fost eroul lui și a spus că vrea să profite la maximum de șansa primită din partea lui Dan Petrescu:

„Am fost crescut de clubul acesta, cu gândul să joc la prima echipă am început fotbalul. Îi mulțumesc pentru toată încrederea acordată. Am prins șansa și sper să țin de ea. Chiar dacă voi lua goluri sper să câștigăm cât mai mult cu mine în poartă.

Ar însemna foarte mult să câștig titlul cu CFR, când ești de la 6 ani aici și te uiți la portari mari care au apărat aici precum Felgueiras, Beto, Arlauskis, Nuno Claro. E un vis!”.

„Când eram mic preferatul meu era Felgueiras, dar acum am fost coleg cu Arlauskis și m-a ajutat foarte mult să cresc, a fost un mentor pentru mine.

E greu să rămânem neînvinși, nu e ușor să îi batem pe toți. Sperăm să o ducem așa cât mai mult și vedem cum e la final. Știam la ce să ne așteptăm, am suferit, dar plecăm cu cele 3 puncte”, a mai spus Otto Hindrich la finalul meciului.

„Simțeam că nu-i putem opri!”

Vali Costache a marcat primul gol al CFR-ului în duelul cu Farul, dar a recunoscut superioritatea adversarului, spunând că îi simțea pe constănțeni impatabili, deși scorul a fost total diferit față de aspectul jocului:

„A fost incredibil, simțeam că nu putem să-i oprim. Am vorbit înainte, știam că o să suferim. Ne-a ieșit până la urmă. Avem multă experiență, am câștigat 4 campionate. Toți mergem în aceeași direcție.

Încerc să mă mențin așa, îmi pare rău acum că se termină campionatul. Poate în viitor, dacă joc la fel, va fi normal să fiu convocat”.

„Ne simțim invincibili, dar în play-off va fi total diferit. Punctele se înjumătățesc, iar titlul se va decide în ultimele 2-3 etape”, a mai spus Valentin Costache la finalul meciului.