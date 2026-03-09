Sport

Otto Hindrich, erou pentru Legia! Românul a fost declarat omul meciului și i-a cucerit pe polonezi cu o parada uluitoare. Video

Otto Hindrich impresionează în Polonia după transferul la Legia Varșovia. Portarul român a fost desemnat omul meciului în victoria cu Cracovia. Una dintre parade a fost una la limită
Alex Bodnariu
09.03.2026 | 09:49
ULTIMA ORĂ
Otto Hindrich, portarul român care iarna aceasta s-a transferat de la CFR Cluj la Legia Varșovia, o duce excelent în Polonia. Goalkeeperul a fost omul meciului în victoria pe care echipa sa a obținut-o duminică seara în fața celor de la Cracovia, cu scorul de 1-0.

Portarul a stat pe bancă în primele meciuri după ce s-a transferat în Polonia, însă antrenorul i-a dat o șansă, iar Otto nu a dezamăgit. În ultimele trei meciuri în care Hindrich a fost titular, Legia nu a pierdut, iar formația sa a reușit să treacă peste locurile direct retrogradabile.

De altfel, portarul român a fost omul meciului în victoria pe care echipa din capitala Poloniei a obținut-o duminică seara, în deplasare, la Cracovia, cu scorul de 1-0. Otto Hindrich a primit nota 7,8 pe platforma de statistici Flashscore. Goalkeeperul a avut trei parade decisive, cu care și-a ținut echipa în avantaj.

Otto Hindrich s-a remarcat și cu o ieșire de zile mari. Un adversar a fost angajat cu o pasă în profunzime, iar portarul român a anticipat excelent și a blocat atacul. Goalkeeperul s-a aruncat cu capul în față și a reușit să scoată mingea din zona de pericol. Intervenția a fost una extrem de curajoasă. Dacă jucătorul de la Cracovia nu era atent, putea să îl facă KO pe Otto.

Otto Hindrich, soluție pentru echipa națională!? Cifre bune pentru portar în Polonia

CFR Cluj a luat 500 de mii de euro pentru transferul lui Otto Hindrich în Polonia. Portarul român are un viitor strălucit în față. La 23 de ani a devenit titular la o echipă de tradiție din Polonia. Cota sa de piață, conform site-urilor de specialitate, este de 1,4 milioane de euro.

Dacă Otto își continuă evoluțiile bune în Polonia, nu este exclus să îl vedem în toamnă în lotul României pentru meciurile din Nations League. Hindrich încă nu a debutat la echipa de seniori a tricolorilor, însă a bifat selecții la juniori.

