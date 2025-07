Otto Hindrich, eroul lui CFR Cluj în victoria cu Lugano: „Norocul ține cu cei puternici și care muncesc”

Otto Hindrich a fost eroul lui . Vicecampioana României s-a calificat în turul 3 preliminar Europa League și datorită intervențiilor portarului.

Otto Hindrich, mândru după CFR Cluj – Lugano 1-0: „Pentru prima dată am avut noroc”

din turul 2 preliminar Europa League. Echipa lui Dan Petrescu s-a impus cu 1-0, singurul gol fiind marcat de Sinyan, în al 6-lea minut din extra time.

Până la gol, Otto Hindrich a făcut minuni, elvețienii expediind nu mai puțin de 25 de șuturi către poarta sa, dintre care 5 au fost cadrate. În plus, Lugano a avut o posesie de 75%, dar și două goluri anulate după intervenția VAR.

„Norocul ține cu cei puternici și care muncesc! În primă fază am fost foarte dezamăgit (n.r – după ce Lugano a marcat golurile anulate), simțeam că ne puteam calfiica. Am avut noroc, mă bucur că pentru prima dată am avut noroc.

La un asemenea meci nu trebuie să fii motivat. Trebuie să ne dorim să jucăm aceste meciuri. Fiecare jucător vrea să se afirme și să intrăm în grupe.

Mergem la Braga (n.r. – sau Levski Sofia) să ne calificăm. Nu depunem armele înainte să înceapă meciul, vom da totul. (n.r. Cum sărbătoriți calificarea?) Mâine facem antrenament”, a declarat Otto Hindrich la flash-interviu, după CFR Cluj – Lugano 1-0.

Cotat de transfermarkt.com la 1,3 milioane de euro, Otto Hindrich este un produs 100% al academiei lui CFR Cluj. El a îmbrăcat tricoul ardelenilor de 58 de ori, reușind să cucerească trei trofee: două titluri și o Cupă a României.