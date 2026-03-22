Otto Hindrich, în locul lui Ionuț Radu la echipa națională!? Mircea Lucescu decide după Legia – Rakow cine vine la lot

mai are doar câteva zile până la meciul de baraj cu Turcia, care ar putea să fie un pas uriaș către calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Totuși, chiar dacă timpul este scurt, problemele pentru Mircea Lucescu se adună și nu-i mai dau pace selecționerului.

Ionuț Radu s-a accidentat și va fi înlocuit din lotul României pentru meciul cu Turcia

Meciul dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves, terminat cu victoria oaspeților, 4-3, l-a avut pe Ionuț Radu ca integralist. și din câte se pare nu va putea să onoreze convocarea la lot. El urmează să facă luni un rmn pentru a vedea gravitatea accidentării, au anunțat cei de la Celta Vigo.

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Mircea Lucescu se va decide după meciul dintre Legia Varșovia și Rakow, din campionatul Poloniei, pe cine va aduce ca înlocuitor. Otto Hindrich este titular pentru echipa gazdă și reprezintă o soluție, iar un alt nume pe care selecțonerul îl are în minte este cel al lui Ștefan Târnovanu, de la FCSB.

Ghinion teribil pentru România înainte de meciul cu Turcia

Tricolorii au intrat într-o zodie a ghinionului chiar înainte de meciul pe care îl așteaptă de luni bune. Primul accidentat care a ieșit din planurile lui Mircea Lucescu a fost Louis Munteanu, atacantul de la DC United care s-a lovit la antrenamentele formației din MLS și astfel nu a putut să fie inclus pe lista stranierilor.