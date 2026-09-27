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Otto Hindrich (24 de ani) este unul dintre portarii pe val din fotbalul românesc. Goalkeeperul de la Legia Varșovia a fost dorit în Bundesliga, la Koln, și face parte din lotul lui Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor. Pe lângă faptul că a fost mereu un fotbalist talentat, Hindrich a fost și un elev eminent.

Ce rezultate avea Otto Hindrich la școală. Mesaj puternic pentru puștii care visează la fotbal

Otto Hindrich este unul dintre portarii de viitor ai României. Cu 2 selecții sub tricolor, goalkeeperul de la Legia Varșovia face parte din lotul lui Gică Hagi pentru „dubla” cu Suedia și meciurile cu Bosnia & Herțegovina și Polonia din Grupa B4 a Nations League. Fostul jucător al lui CFR Cluj a fost la un pas să ajungă în Bundesliga , pe care leșii au refuzat-o din ianuarie 2026, când polonezii l-au luat din Gruia cu 600.000 de euro.

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Hindrich a învățat la Liceul „János Zsigmond”

Otto Hindrich și-a arătat talentul încă de la o vârstă fragedă. A fost debutat în SuperLiga de Dan Petrescu, la doar 17 ani, într-o victorie a lui CFR Cluj, scor 2-0, la Botoșani. La vremea respectivă, Otto era doar un adolescent, care era în clasa a 12-a la Liceul „János Zsigmond”, cu rezultate la învățătură, la fel de bune ca cele de la fotbal.

Într-un , Robert Hindrich, tatăl internaționalului român, dezvăluia că fiul său a terminat clasa a 11-a cu media 9,10 și declara că „și în izolare, dar și în cantonamentul făcut cu echipa, înainte de reluarea Ligii 1, a continuat să își facă temele, să participe la ore, online. Și e încă printre cei mai buni din clasă”. După ce termina liceu, Otto era cu gândul atât la facultate, cât și la sportul de înaltă performanță.

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Ce relație are Otto Hindrich cu fratele său

Otto nu este singurul băiat al familiei Hindrich. Rudolf Hindrich este cu 5 ani mai mare decât actualul portar de la Legia Varșovia. Acesta a contribuit enorm la ascensiunea goalkeeperului crescut în Academia lui CFR Cluj, în special pe perioada pandemiei COVID-19. „Am făcut un album întreg cu poze cu ei antrenându-se în curte, în toate acele 60 de zile. Era important ca Otto să facă pregătire individuală și Rudolf l-a ajutat foarte mult. De fapt Rudolf e și cel care îl duce mereu cu mașina la antrenamente, la CFR”, a mai spus Robert Hindrich.

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