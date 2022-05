OTZL GLTZ, piesa virală cu care Delia sparge topurile. Reacțiile fanilor: “Să fie imnul oficial al echipei Oțelul Galați”. Video

Îndrăgita artistă a lansat în urmă cu două zile melodia OTZL GLTZ, după ce în urmă cu un an asculta pentru prima oară piesa și spunea că are influențe grecești. Vedeta de la Antena 1 este gata să rupă topurile muzicale.

Delia, melodie în cinstea echipei Oțelul Galați. Piesa are șanse mari să devină hitul verii

Delia a devenit virală cu piesa OTZL GLTZ, compusă de Mihai Susma, Alex Cotoi și artistă. Versurile sunt semnate de , alături de Mihai Susma, în timp ce videoclipul energie cu temă rock a fost realizat de SAN, DoP Alexandru Mureșan.

„Ideea piesei a apărut într-o discuție pe un live cu Faiăr în urmă cu un an și iată că în sfârșit a devenit realitate. OTZL GLTZ este o nebunie frumoasă și mulțumesc întregii echipe pentru implicare”, a declarat artista.

Melodia a ajuns imediat pe locul 11 în trendingul de pe Youtube și are foarte multe comentarii de la fanii echipei de fotbal. Majoritatea sunt de părere că piesa solistei are toate șansele să devină hitul acestei veri, mai ales că are aproape 800.000 de aprecieri.

„Să fie imnul oficial al echipei Oțelul Galați”, „Hai că am fost martori când a aflat Delia prima dată despre această melodie! Tumefiații știu!”, „Pur și simplu mi-a căzut o lacrimă”.

„Nu-mi vine să cred că cineva atât de mainstream a făcut asta, absolut superb”, „Melodia asta va rămâne veșnic cu noi indiferent de cum sună. Forța Oțelul”, sunt câteva dintre mesajele lăsate de fani pe Youtube.

Delia, adevărul despre piesa pentru Oțelul Galați

„Are linie bună și vezi că are orchestrație bună, dar ți-am zis, mi se pare că are inspirație puțin grecească ca instrumental. Așa mi se pare mie”, spunea Delia în urmă cu un an într-un live de pe Youtube, cu Silviu Faiăr.

Este vorba de maneua interpretată de Cristina Vasopol și Sendy Bordei. a fost dedicată echipei din Galați în anul 2011, când s-a transformat într-un adevărat imn la câștigarea campionatului, sub îndrumarea lui Dorinel Munteanu.

În perioada 2009 – 2012, tehnicianul a scris istorie pe terenul de fotbal alături de echipa sa. Sub comanda antrenorului Oțelul Galați a cucerit Supercupa României și a jucat în grupele Champion League.

În prezent, clubul este în liga a III-a. Conform , Dorinel Munteanu a revenit după 9 ani ca antrenor al echipei din Galați.