Oucasse Mendy, interviu exclusiv cu omul care a decis derby-ul U Cluj – CFR: „Putem face o surpriză și să luăm titlul! Bergodi mă lasă să preiau frâiele”

Oucasse Mendy a fost eroul pentru . În primul meci din play-off, la scorul de 1-1, în minutul 90+1, francezul a transformat centrarea perfectă a lui Issouf Macalou într-un gol imbatabil cu capul care l-a lăsat pe Mihai Popa fără reacție.

Mendy a fost plin de surprize și în interviul pe care l-a acordat în exclusivitate pentru FANATIK. a vorbit despre Tony Strata, omul care l-a convins să vină în România, prieteniile pe care și le-a legat la U Cluj și cum reușește Cristiano Bergodi să-l facă să fie unul dintre cei mai periculoși fotbaliști ofensivi din SuperLiga.

„Tony Strata mi-a vorbit despre viața în România”

De ce ai ales U Cluj și cum au decurs discuțiile din ianuarie?

– Totul a fost foarte bine. Am fost pus în contact cu directorul sportiv, apoi el mi-a spus despre proiectul pe care și-l propune clubul în a doua parte a sezonului, iar eu m-am alăturat imediat. Acum sunt, cu siguranță, încântat că joc pentru U Cluj.

Ce ți-au spus Macalou și Tony Strata despre România și fotbalul românesc?

– Sincer, mi-au spus doar lucruri bune, iar părerile lor, alături de discuțiile cu directorul sportiv, m-au încurajat să vin aici. Macalou mi-a spus doar aspecte pozitive despre club, în timp ce Tony Strata mi-a vorbit despre viața în România. Nu am fost deloc dezamăgit, ba din contră, sunt fericit și încântat să fiu aici.

„Am învățat lucruri de bază la academia celor de la Marseille”

Ce părere ți-ai făcut acum despre orașul Cluj, despre echipă, despre fani?

– Sunt foarte surprins în mod plăcut. Viața este foarte, foarte frumoasă aici. Oamenii sunt foarte prietenoși, vremea este bună, practic totul e frumos. Cât despre fani, sunt grozavi, vin cu noi peste tot. Chiar și la meciurile pe care le jucăm mai departe de casă, ei tot fac deplasarea. Normal că nu toți pot veni în deplasări, dar majoritatea vin, așa că nu avem absolut nimic să le reproșăm și sperăm că vor fi alături de noi și în play-off.

Cât de important a fost pentru tine să începi fotbalul la academia celor de la Marseille?

– Acolo mi-am făcut debutul, la academia lui Olimpique de Marseille. A fost o aventură scurtă, dar bună pentru mine și, chiar dacă nu a durat foarte mult, am învățat câteva lucruri de bază, care m-au ajutat și în continuare mă ajută în cariera de fotbalist.

Analiza adversarilor din play-off

Cum ți se par adversarele din play-off și unde va termina U Cluj?

– Cred că va fi o bătălie dură în play-off, pentru că sunt câteva echipe foarte bune. Craiova este una dintre formațiile foarte bune. Nu am jucat împotriva ei până acum, dar, din ce mi-au zis colegii, este o echipă foarte bună, cu o fundație solidă. Eu am jucat primul meci împotriva Rapidului, iar noi am câștigat atunci, deci probabil vor fi alte două partide echilibrate. De asemenea, am jucat în duelul din retur cu CFR în sezonul regular, însă atunci lucrurile nu au mers cum am plănuit și am pierdut, chiar dacă nu cred că am fi meritat. Dinamo este și ea o echipă bună care, din ce știu, a câștigat cu U Cluj, înainte de a veni eu. Despre Argeș… Am jucat împotriva lor și sunt un adversar greu, se descurcă bine în apărare, la fel și pe contraatac. Chiar și așa, sunt încrezător în echipa noastră. Toți am vrea să terminăm pe primul loc, dar clasarea în top 2 sau top 3 cred că i-ar mulțumi și pe fani, și pe noi înșine. Personal, vreau să ne clasăm pe primul loc.

„Am jucat împotriva lui Macalou înainte de a veni aici”

Unde te simți cel mai bine pe teren și cu cine petreci cel mai mult timp dintre colegi?

– Cel mai confortabil mă simt în extrema stângă. În ceea ce privește colegii cu care îmi petrec cel mai mult timp, în sensul că ieșim împreună, sunt Macalou și Postolachi, dar și Mouhamadou Drammeh și Cisse. E normal, pentru că avem o altfel de conexiune, vorbim franceză, iar împotriva lui Macalou am și jucat înainte de a veni aici.

„Când intru pe teren, Mister Bergodi mă lasă să preiau frâiele”

Cât de importante au fost pentru tine discuțiile cu antrenorul Bergodi și cum ți se pare ca om?

– Antrenorul este o persoană foarte bună, atât din punct de vedere fotbalistic, cât și din perspectiva vieții, în general. Mister Bergodi ne aduce multă liniște, chiar dacă are momente în care ne atrage atenția. E mereu activ, cum face orice antrenor. Are încredere în noi, iar când intru pe teren, mă lasă pe mine să preiau frâiele.

Ce nu se știe despre tine și ar trebui ca fanii să știe? Ce faci în timpul liber?

– În timpul meu liber, de obicei mă recuperez, mă concentrez mult pe asta, iar din când în când, când vremea e frumoasă și nu sunt prea obosit, fie merg la mall pentru ceva cumpărături, fie ies la o scurtă plimbare.

Care este obiectivul tău la U și spune-ne dacă tu crezi că echipa se poate bate chiar la titlu?

– Obiectivul este, la fel ca al întregii echipe, să terminăm pe primul loc. Încercăm să încheiem sezonul primii și să câștigăm titlul, iar eu cred cu tărie că, având potențialul pe care-l știm, putem face o surpriză și să luăm titlul.

A fost un meci foarte important, ne-a ajutat foarte mult și publicul nostru deosebit. Nu am făcut o partidă rea nici ofensiv, nici defensiv. Am reușit acest gol pe final și cam asta e povestea. Cred că întotdeauna e un meci complicat cu rivala din oraș, vreau să le mulțumesc suporterilor că ne-au încurajat de la început și până la final, sper să fie așa tot timpul”, a declarat Mendy, la flash-interviu, după U Cluj – CFR 2-1.

