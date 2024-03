OUG pentru comasarea alegerilor a fost adoptată. USR și PMP, acuză guvernul că pregătește o fraudă electorală

Vineri, 8 martie 2024, Guvernul României a adoptat actul normativ care comasează alegerile europarlamentare cu localele în data de 9 iunie.

OUG pentru comasarea alegerilor a fost adoptată

Prin noul act normativ , fără a-şi pierde mandatul. Toni Greblă, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) a explicat ce prevede legislaţia.

”Această posibilitate de migrare politică de la un partid politic la altul este posibilă numai pentru că este vorba de un decalaj în iunie, atunci când se desfăşoară alegerile şi probabil începutul lunii octombrie, atunci când încep să fie constituite primele consilii locale, respectiv judeţene, iar consilierii validaţi, odată constituit Consiliul, să depună jurământul.

Din această cauză s-a optat, este o decizie care a fost asumată în Guvern, pentru a da posibilitatea acestora să candideze în alegeri, altfel s-ar fi putu înţelege că li se restrânge dreptul de a candida, limitând doar la partidul care l-a desemnat acum patru ani de zile”, a declarat Toni Greblă.

Ajustările tehnice din ordonanţă ”sunt necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi am fost preocupaţi de creşterea gradului în care cetăţenii pot să îşi exercite votul, de mărirea termenelor în care competitorii electorali pot să depună candidaturi, deci nu am restrâns niciun termen, niciun drept în nicio situaţie, ci dimpotrivă am căutat să le lărgim.

Vă dau un singur exemplu: perioada electorală, cea în care pot fi desfăşurate activităţi care duc la obţinerea unui rezultat final a fost mărită de la 75 la 90 de zile şi pentru alegerile locale, tocmai pentru a da posibilitate în plus, un timp în plus competitorilor electorali să poată să îşi organizeze activitatea în aşa fel încât să poată să depună candidaturile, semnăturile, ş.a.m.d., inclusiv cu 30 de zile înainte să poată să fie declanşată campania electorală”, a mai precizat șeful AEP.

O altă prevedere inedită din noul act normativ este aceea că o persoană poate candida pentru mai multe funcţii. Practic, o persoană poate candida, simultan, pentru Parlamentul European, dar şi pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean, de primar sau de preşedinte al Consiliului Judeţean.

USR și PMP, acuză guvernul că pregătește o fraudă electorală

, susține că prin OUG de comasare a alegerilor, Guvernul a scos PMP din secțiile de votare pentru că ar pregăti cea mai mare fraudă electorală din ultimii 30 de ani.

”ALERTĂ!!!!! Se pregătește o mare fraudă electorală! Guvernul vrea să scoată din secțiile de vot la alegerile europarlamentare din 9 iunie chiar un partid cu reprezentare în Parlamentul European. Se pregătește cea mai mare fraudă electorală din ultimii 30 de ani!!!

A scoate din secțiile de vot un partid european este un atac fără precedent la adresa democrației. Asemenea lovituri la adresa opoziției sunt întâlnite doar în regimurile Lukașenco și Putin. Vom sesiza toate instituțiile internaționale cu privire la acest abuz fără precedent!

După doi ani de hărțuire și atac fără precedent la adresa PMP, cu primari șantajați și racolați, cu subvenția tăiată, cu peste 92 de procese inițiate de membri ai PNL împotriva PMP, acum vine și această lovitură cu scopul de a scoate din viața politică un partid de dreapta nealiniat la remorca PSD”, a transmis Eugen Tomac.

Același avertisment a fost transmis și de liderul USR, Cătălin Drulă, care a îndemnat românii să meargă la vot pentru a-și salva viitorul din mâinile PSD-PNL.

”ALERTĂ DE HOȚIE! În ultimul moment, textul OUG Ciolacu-Ciucă este modificat pentru a scoate PMP din secțiile de vot. Îi deranja că erau prea mulți ochi ca să asigure integritatea votului.

Printr-o șmecherie de 2 bani, este schimbat algoritmul de desemnare a delegațiilor în secțiile de vot și PMP partid cu europarlamentari este scos în favoarea grupului minorităților naționale din Camera Deputaților (altele decât cea maghiară) care primește în premieră un reprezentant.

Cu această modificare, în secțiile de vot, rămâne să apere voturile voastre doar reprezentantul USR (probabil pentru că nu au găsit un algoritm plauzibil să ne scoată și pe noi).

Atenție! Această modificare este făcută azi, în ultimul moment, chiar față de textul OUG pus în transparență acum câteva zile. Seara ca hoții.

Democrație a la PCR = Partidul Comasat Român PSD-PNL. Nu uitați. Puterea e la voi, la vot, oricâte măgării fac ei.

Veniți în 9 iunie și puneți cu sete ștampila pe USR și Dreapta Unită pe toate buletinele. Vorbiți și cu prietenii, părinții, colegii de muncă, vecinii.

Suntem mult mai mulți decât vor ei să credem. De-asta le e frică. Nu-i lăsăm să ne fure viitorul!”, a scris Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook.