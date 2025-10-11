Ousmane Dembele, aproape de revenirea pentru PSG! Ce scrie presa din Franța despre noul Balon de Aur

Cel care a fost în ultimul sezon cel mai bun jucător al lumii și , nu a putut să-și arate talentul pe teren după ce a câștigat premiul.

Ousmane Dembele revine pe teren. Balonul de Aur e gata să facă din nou spectacol pentru PSG

Revenirea sa în lotul celor de la PSG se pare că e foarte aproape și se va petrece în etapa din weekendul viitor, pe care campioana Franței o va avea de jucat contra celor de la Strasbourg, vineri, 17 octombrie, de la ora 21:45. notează că recuperarea atacantului a decurs bine și șansele sunt foarte mari să prindă minute, asta în cazul în care nu va exista o recidivă pe ultima sută de metri. Astfel, Parc des Princes, în runda cu numărul 8 din Ligue 1, va fi una în care Balonul de Aur își va face de cap.

Formația condusă de Luis Enrique pare să aibă concurență mai serioasă în actualul sezon de campionat, asta după ce a fost învinsă de rivala, Olympique Marseille, 1-0, rezultat care a strâns clasamentul și a făcut ca distanța dintre primele poziții să nu fie deja una remarcabilă. Astfel, cei de la PSG au 16 puncte și sunt urmați de rivala OM, cu 15 puncte. Podiumul este completat de Strasbourg, echipă pe care câștigătoarea ultimei ediții de Champions League o va întâlni în etapa viitoare, când se speră la revenirea lui Dembele pe gazon.

În Champions League, competiția supremă, lucrurile stau și mai bine pentru Luis Enrique și elevii săi. Aceștia au 6 puncte din tot atâtea posibile, asta după ce, în prima rundă, au învins, 4-0, pe Atalanta, fără drept de apel. Testul cel mai dificil a venit în etapa a doua, când fără Dembele, Doue sau Kvaratskhelia, cei de la PSG s-au deplasat la Barcelona și au dat piept cu trupa lui Hansi Flick. Francezii au ieșit învingători și au bătut, 2-1, după un gol venit în ultimele minute și o prestație apreciată universal de microbiști.

Accidentările lui Ousmane Dembele. Starul francez de la PSG a fost chinuit toată cariera de probleme medicale

Ousmane Dembele și-a început cariera la Rennes, acolo unde pe când era un adolescent impresiona prin driblingurile sale. A urmat transferul la Borussia Dortmund, unde ascensiunea sa nu s-a oprit și l-a propulsat către un transfer ce a devenit unul dintre cele mai costisitoare din istorie. Barcelona l-a luat din Bundesliga și plătea în schimbul său 148 de milioane de euro. Aventura din LaLiga nu a fost însă la nivelul așteptărilor, în special din cauza accidentărilor, iar în 2023 era cedat de catalani la PSG pentru 50 de milioane de euro.

Nici în Franța nu a fost lipsit de probleme medicale, dar ultimul sezon a fost unul aproape fără vreo accidentare pentru acesta. Datorită acestui fapt și a prestațiilor foarte bune, Rămâne de văzut dacă musculatura sa va fi la fel de fragilă în continuare sau francezul va scăpa de dificultăți și o să continue să încânte.