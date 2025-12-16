Ousmane Dembele e „The Best”! Cine au fost ceilalți câștigători de la gala organizată de FIFA

Ousmane Dembele a avut un sezon 2024-2025 fabulos alături de PSG, cucerind nu mai puțin de patru trofee: Champions League, titlul în Ligue 1, Cupa Franței și Supercupa Europei. După ce în septembrie a câștigat Balonul de Aur, francezul a pus mâna și pe premiul FIFA „The Best” pentru cel mai bun jucător al anului. Forul mondial a acordat mai multe premii în cadrul galei organizate la Doha, în Qatar.
Ousmane Dembele i-a învins pe ceilalți nominalizați și a cucerit premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2025. Internaționalul francez a fost prezent la gala de la Doha și a oferit o scurtă reacție. „Vreau să mulțumesc tuturor coechipierilor pentru munca depusă, familiei, echipei mele (n.r. PSG), președintelui, celor din staff, dar și președintelui FIFA, Gianni Infantino.
Sper să mă aflu aici și anul viitor”, a declarat Dembele, conform Mundo Deportivo. Delegația lui PSG se află în aceste zile în Qatar, deaorece francezii vor juca miercuri, 17 decembrie, de la ora 19:00, contra celor de la Flamengo în finala Cupei Intercontinentale, competiție organizată de FIFA. Duelul se va disputa pe stadionul Ahmad bin Ali din Al Rayyan.
Aitana Bonmati, de la FC Barcelona, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2025. Ca și Dembele, aceasta a câștigat și Balonul de Aur în acest an. Luis Enrique, tehnicianul lui PSG, a fost desemnat cel mai bun antrenor din fotbalul masculin, iar la feminin premiul a fost câștigat de Sarina Wiegman, care pregătește echipa națională a Angliei.
Premiul pentru cel mai bun portar din fotbalul masculin i-a revenit lui Gianluigi Donnarumma, goalkeeper-ul de la Manchester City fiind recompensat în mare măsură pentru prestațiile avute la PSG în sezonul trecut. În fotbalul feminin, premiul pentru cel mai bun portar i-a revenit sportivei de la Chelsea, Hannah Hampton, care a cucerit EURO 2025 alături de naționala Angliei.
Premiul dedicat fanilor a fost câștigat de suporterii clubului Zakho, din Irak, care au donat mii de jucării unor copii cu probleme de sănătate, iar premiul FIFA Fair Play a revenit medicului german Andreas Harlass-Neuking. Doctorul clubului Jahn Regensburg a salvat viața unui suporter din tribună în timpul unui meci pe care echipa sa l-a disputat pe terenul lui Magdeburg.
În cadrul galei s-au acordat și premiile pentru cele mai frumoase goluri înscrise în 2025. Premiul „Puskas”, pentru fotbalul masculin, a fost câștigat de argentinianul Santiago Montiel, după reușita înscrisă pentru Independiente în duelul cu Independiente Rivadavia.
În fotbalul feminin, premiul „Marta” i-a revenit lui Lizbeth Ovalle, după golul marcat pentru Tigres în partida cu Guadalajara. În vara acestui an, sportiva din Mexic a devenit cea mai scumpă jucătoare din istoria fotbalului feminin, fiind achiziționată cu aproximativ 1.25 milioane de euro de gruparea americană Orlando Pride.