Ousmane Dembele e „The Best”! Cine au fost ceilalți câștigători de la gala organizată de FIFA

ADVERTISEMENT

Ousmane Dembele a avut un sezon 2024-2025 fabulos alături de PSG, cucerind nu mai puțin de patru trofee: Champions League, titlul în Ligue 1, Cupa Franței și Supercupa Europei. După ce în septembrie a câștigat Balonul de Aur, francezul a pus mâna și pe premiul FIFA „The Best” pentru cel mai bun jucător al anului. Forul mondial a acordat mai multe premii în cadrul galei organizate la Doha, în Qatar.

Ousmane Dembele este „The Best”. Ce a declarat francezul

Ousmane Dembele i-a învins pe ceilalți nominalizați și a cucerit premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2025. Internaționalul francez a fost prezent la gala de la Doha și a oferit o scurtă reacție. „Vreau să mulțumesc tuturor coechipierilor pentru munca depusă, familiei, echipei mele (n.r. PSG), președintelui, celor din staff, dar și președintelui FIFA, Gianni Infantino.

ADVERTISEMENT

Sper să mă aflu aici și anul viitor”, a declarat Dembele, conform . Delegația lui PSG se află în aceste zile în Qatar, deaorece , competiție organizată de FIFA. Duelul se va disputa pe stadionul Ahmad bin Ali din Al Rayyan.

Cine a cucerit celelalte premii oferite de FIFA

Aitana Bonmati, de la FC Barcelona, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului 2025. Ca și Dembele, aceasta a câștigat și în acest an. Luis Enrique, tehnicianul lui PSG, a fost desemnat cel mai bun antrenor din fotbalul masculin, iar la feminin premiul a fost câștigat de Sarina Wiegman, care pregătește echipa națională a Angliei.

ADVERTISEMENT

Premiul pentru cel mai bun portar din fotbalul masculin i-a revenit lui Gianluigi Donnarumma, goalkeeper-ul de la Manchester City fiind recompensat în mare măsură pentru prestațiile avute la PSG în sezonul trecut. În fotbalul feminin, premiul pentru cel mai bun portar i-a revenit sportivei de la Chelsea, Hannah Hampton, care a cucerit EURO 2025 alături de naționala Angliei.

ADVERTISEMENT

Premiul dedicat fanilor a fost câștigat de suporterii clubului Zakho, din Irak, care au donat mii de jucării unor copii cu probleme de sănătate, iar premiul FIFA Fair Play a revenit medicului german Andreas Harlass-Neuking. Doctorul clubului Jahn Regensburg a salvat viața unui suporter din tribună în timpul unui meci pe care echipa sa l-a disputat pe terenul lui Magdeburg.

FIFA a numit și echipele anului, atât în fotbalul masculin, cât și în cel feminin

Echipa anului în fotbalul masculin: Gianluigi Donnarumma (Italia, Manchester City/PSG) – Achraf Hakimi (Maroc, PSG) , Willian Pacho (Ecuador, PSG) , Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool) , Nuno Mendes (Portugalia, PSG) – Cole Palmer (Anglia, Chelsea) , Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) , Vitinha (Portugalia, PSG) , Pedri (Spania, Barcelona) – Lamine Yamal (Spania, Barcelona) , Ousmane Dembele (Franța, PSG)

(Italia, Manchester City/PSG) (Maroc, PSG) (Ecuador, PSG) (Olanda, Liverpool) (Portugalia, PSG) (Anglia, Chelsea) (Anglia, Real Madrid) (Portugalia, PSG) (Spania, Barcelona) (Spania, Barcelona) (Franța, PSG) Echipa anului în fotbalul feminin: Hannah Hampton (Anglia, Chelsea) – Lucy Bronze (Anglia, Chelsea), Leah Williamson (Anglia, Arsenal), Irene Paredes (Spania, Barcelona), Ona Batlle (Spania, Barcelona) – Aitana Bonmati (Spania, Barcelona), Patri Guijarro (Spania, Barcelona), Claudia Pina (Spania, Barcelona) – Mariona Caldentey (Spania, Arsenal), Alessia Russo (Anglia, Arsenal), Alexia Putellas (Spania, Barcelona)

Cine a înscris cele mai frumoase goluri din 2025

În cadrul galei s-au acordat și premiile pentru cele mai frumoase goluri înscrise în 2025. Premiul „Puskas”, pentru fotbalul masculin, a fost câștigat de argentinianul Santiago Montiel, după reușita înscrisă pentru Independiente în duelul cu Independiente Rivadavia.

ADVERTISEMENT

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️ Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)

În fotbalul feminin, premiul „Marta” i-a revenit lui Lizbeth Ovalle, după golul marcat pentru Tigres în partida cu Guadalajara. În vara acestui an, sportiva din Mexic a devenit cea mai scumpă jucătoare din istoria fotbalului feminin, fiind achiziționată cu aproximativ 1.25 milioane de euro de gruparea americană Orlando Pride.