Ousmane Dembele, hat-trick în 25 de minute în Norvegia – Franța! Balonul de Aur a scris istorie la Campionatul Mondial

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Ousmane Dembele (29 de ani) a făcut o repriză fabuloasă în duelul dintre Norvegia și Franța. Starul lui PSG a reușit un „hat-trick” în decurs de doar 25 de minute și a stabilit o serie de borne impresionante. Francezul a ajuns la 4 reușite la acest turneu final și ocupă locul 2 în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Mbappe, Vinicius și Haaland.

Ousmane Dembele, hat-trick fabulos în Norvegia – Franța

Ousmane Dembele a deschis scorul în minutul 7 al partidei cu Norvegia, cu un șut din careu, iar apoi a dublat avantajul vicecampioanei mondiale cu o execuție frumoasă din afara careului. Thelo Aasgaard a redus din diferență după mai puțin de un minut, însă deținătorul Balonului de Aur și-a completat „tripla” în minutul 32, cu un nou șut la colțul lung.

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Astfel, Dembele a devenit al treilea jucător francez care marchează un hat-trick la Cupa Mondială. Primul a fost legendarul Just Fontaine, care a marcat de trei ori contra naționalei din Paraguay în 1958, iar apoi a punctat de patru ori contra Germaniei de Vest la aceeași ediție. Al doilea fotbalist care a bifat această performanță a fost Kylian Mbappe, cu hat-trick-ul înscris în finala din 2022, pierdută de francezi contra Argentinei.

Ousmane Dembele a scris istorie pentru Franța

în 25 de minute este cel mai rapid din istoria naționalei Franței la Cupa Mondială, însă recordul în istoria turneelor finale îi aparține în continuare maghiarului Laszlo Kiss, care a punctat de trei ori în decurs de doar 7 minute (69, 72 și 76) în partida cu El Salvador din 1982.

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3 – 🇫🇷 Ousmane Dembélé's hat-trick just 32 minutes into today's game is the second earliest a player has scored a FIFA World Cup hat-trick in a match, behind Erich Probst in 1954 for Austria against Czechoslovakia (24 minutes). Rapid. — OptaJoe (@OptaJoe)

Conform Opta, Dembele ocupă locul 2 într-un clasament al hat-trick-urilor marcate cel mai devreme la Cupa Mondială, a treia reușită a sa sosind în minutul 32. Singurul fotbalist care îl depășește în această ierarhie este austriacul Erich Probst, care a marcat de 3 ori până în minutul 24 al meciului cu Cehoslovacia de la ediția din 1954. De asemenea, reușita cu care Dembele și-a completat hat-trick-ul a fost prima de la această Cupă Mondială în care au fost implicați toți cei 11 jucători ai unei echipe.

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11 – Of the 182 goals scored so far at this FIFA World Cup, Ousmane Dembélé's hat-trick goal was the first to see all 11 players involved in the move. Synergy. — OptaJoe (@OptaJoe)

Bornă incredibilă și pentru Norvegia

Norvegia a reușit să stabilească o bornă incredibilă înainte de fluierul de start. Antrenorul Stale Solbakken a preferat să menajeze aproape toți titularii pentru meciul cu Franța, inclusiv pe Erling Haaland, iar acesta a efectuat nu mai puțin de 10 modificări în primul 11 față de . Singurul jucător care a fost titular în ambele jocuri a fost Fredrik Aursnes, iar astfel Norvegia a devenit a patra echipă care schimbă cel puțin 10 titulari la Cupa Mondială, după Spania (11 jucători în meciul cu Arabia Saudită din 2006), Belgia (10 jucători în meciul cu Japonia din 2018) și Brazilia (10 jucători, în meciul contra Coreei de Sud din 2022).

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