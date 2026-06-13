Ousmane Dembele iese la atac înainte de debutul Franței la Cupa Mondială: „E prea mult!”. Ce l-a deranjat pe Balonul de Aur

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Ousmane Dembele (29 de ani) se află în cel mai bun moment al carierei, după ce a câștigat de două ori UEFA Champions League cu PSG, dar și Balonul de Aur. Totuși, francezul nu este liderul naționalei, acest rol aparținându-i în continuare lui Kylian Mbappe. Înainte de primul meci al Franței de la Cupa Mondială, contra Senegalului, Dembele a sărit în apărarea coechipierului, atacându-i pe criticii acestuia.

Ousmane Dembele a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe înainte de Cupa Mondială

Ousmane Dembele e de părere că atacurile la adresa lui Kylian Mbappe sunt exagerate, iar francezul a subliniat modul pozitiv în care „decarul” naționalei se comportă cu coechipierii. „Criticile la adresa lui sunt foarte, foarte nedrepte. Unii oameni merg puțin prea departe cu criticile aduse lui Kylian. E un jucător incredibil și o persoană foarte bună în afara terenului.

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Unii oameni exagerează cu criticile pentru că este Kylian Mbappe. Nu ar trebui să îl tot atace. Fie că își leagă șireturile sau nu, fie că își trage șosetele sau nu… e prea mult. E o ființă umană. La echipa Franței, are o atitudine bună față de noi, e un lider”, a spus francezul într-un interviu pentru .

Cum arată programul Franței la Cupa Mondială

. „Les Bleus” vor debuta la turneul final pe 16 iunie, cu un duel contra reprezentativei africane, care se va disputa începând cu ora 22:00 pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey). .

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Apoi, formația pregătită de Didier Deschamps va întâlni Irakul la Philadelphia, pe 23 iunie, de la ora 00:00, și Norvegia pe 26 iunie, de la ora 22:00, pe Gillette Stadium din Foxborough (Massachusetts). Dacă va reuși să își câștige grupa, Franța va întâlni în 16-imi o echipă care va termina pe locul 3, iar dacă va încheia seria pe poziția secundă va înfrunta ocupanta locului 2 din grupa E, din care fac parte Germania, Coasta de Fildeș, Ecuador și Curacao.