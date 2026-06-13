Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Ousmane Dembele iese la atac înainte de debutul Franței la Cupa Mondială: „E prea mult!”. Ce l-a deranjat pe Balonul de Aur

Ousmane Dembele a oferit replica unor critici înainte de prima partidă a Franței la Cupa Mondială din acest an. Ce l-a deranjat pe fotbalistul lui PSG.
Bogdan Mariș
13.06.2026 | 11:21
Ousmane Dembele iese la atac inainte de debutul Frantei la Cupa Mondiala E prea mult Ce la deranjat pe Balonul de Aur
ULTIMA ORĂ
Ousmane Dembele (29 de ani) a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe înainte de debutul Franței la Cupa Mondială. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Ousmane Dembele (29 de ani) se află în cel mai bun moment al carierei, după ce a câștigat de două ori UEFA Champions League cu PSG, dar și Balonul de Aur. Totuși, francezul nu este liderul naționalei, acest rol aparținându-i în continuare lui Kylian Mbappe. Înainte de primul meci al Franței de la Cupa Mondială, contra Senegalului, Dembele a sărit în apărarea coechipierului, atacându-i pe criticii acestuia.

Ousmane Dembele a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe înainte de Cupa Mondială

Ousmane Dembele e de părere că atacurile la adresa lui Kylian Mbappe sunt exagerate, iar francezul a subliniat modul pozitiv în care „decarul” naționalei se comportă cu coechipierii. „Criticile la adresa lui sunt foarte, foarte nedrepte. Unii oameni merg puțin prea departe cu criticile aduse lui Kylian. E un jucător incredibil și o persoană foarte bună în afara terenului.

ADVERTISEMENT

Unii oameni exagerează cu criticile pentru că este Kylian Mbappe. Nu ar trebui să îl tot atace. Fie că își leagă șireturile sau nu, fie că își trage șosetele sau nu… e prea mult. E o ființă umană. La echipa Franței, are o atitudine bună față de noi, e un lider”, a spus francezul într-un interviu pentru Marca.

Cum arată programul Franței la Cupa Mondială

Franța face parte din „grupa morții” de la Cupa Mondială, alături de Senegal, Norvegia și Irak. „Les Bleus” vor debuta la turneul final pe 16 iunie, cu un duel contra reprezentativei africane, care se va disputa începând cu ora 22:00 pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey). Francezii vor încerca să evite o repetare a rezultatului din 2002, când Senegal s-a impus cu 1-0 în meciul de debut al grupei de la CM, una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale.

ADVERTISEMENT
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase...
Digi24.ro
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer

Apoi, formația pregătită de Didier Deschamps va întâlni Irakul la Philadelphia, pe 23 iunie, de la ora 00:00, și Norvegia pe 26 iunie, de la ora 22:00, pe Gillette Stadium din Foxborough (Massachusetts). Dacă va reuși să își câștige grupa, Franța va întâlni în 16-imi o echipă care va termina pe locul 3, iar dacă va încheia seria pe poziția secundă va înfrunta ocupanta locului 2 din grupa E, din care fac parte Germania, Coasta de Fildeș, Ecuador și Curacao.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu nu a
Digisport.ro
Emma Răducanu nu a "iertat-o" pe Sorana Cîrstea. Cuvintele rostite imediat după meci
Mascotele de la Cupa Mondială au arestat un presupus traficant de droguri! Imaginile...
Fanatik
Mascotele de la Cupa Mondială au arestat un presupus traficant de droguri! Imaginile au făcut înconjurul lumii. Video
Anul lui Lukic: recordurile de la Cupa Mondială ale bosniacului și implicațiile pentru...
Fanatik
Anul lui Lukic: recordurile de la Cupa Mondială ale bosniacului și implicațiile pentru suporterii români
SUA, gol de PlayStation la debutul CM 2026! S-a scris istorie în 4-1...
Fanatik
SUA, gol de PlayStation la debutul CM 2026! S-a scris istorie în 4-1 contra Paraguay
Tags:
Parteneri
Nu Hagi, Balaci sau Dobrin! Liță Dumitru, fără echivoc: 'El a fost cel...
iamsport.ro
Nu Hagi, Balaci sau Dobrin! Liță Dumitru, fără echivoc: 'El a fost cel mai mare fotbalist român. Valoare mare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!