Sport

Ousmane Dembele l-a învins din nou pe Lamine Yamal! Ronaldo a luat și el premiu, Messi a fost ignorat

După ce a cucerit Balonul de Aur și premiul FIFA The Best, Ousmane Dembele a fost declarat „Jucătorul anului” și la gala Globe Soccer Awards. Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo s-au numărat și ei printre laureați.
Bogdan Mariș
28.12.2025 | 21:11
Ousmane Dembele la invins din nou pe Lamine Yamal Ronaldo a luat si el premiu Messi a fost ignorat
ULTIMA ORĂ
Ousmane Dembele l-a „învins” pe Lamine Yamal și la gala Globe Soccer. FOTO: X
ADVERTISEMENT

Duminică seară a avut loc gala Globe Soccer Awards, organizată la Dubai. Marele câștigător al serii a fost Ousmane Dembele, declarat „Jucătorul anului”, însă principalul său „rival” din acest an, Lamine Yamal, se va întoarce acasă cu trei premii. Printre laureați s-au mai numărat Cristiano Ronaldo, Luis Enrique, Andres Iniesta, Novak Djokovic sau regretatul Diogo Jota. Lionel Messi nu a fost premiat, în ciuda unui sezon excelent cu Inter Miami.

Ousmane Dembele l-a învins din nou pe Lamine Yamal

Ousmane Dembele a primit titlul de „Jucătorul anului” la gala premiilor Globe Soccer, care s-a desfășurat duminică, 28 decembrie, la hotelul Atlantis the Royal din Dubai. Francezul a avut un an excelent alături de PSG, cucerind 5 trofee, cel mai important fiind, fără îndoială, UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Dembele și-a învins din nou principalul contracandidat, pe Lamine Yamal, spaniolul clasându-se pe locul 2 atât în ierarhia Balonului de Aur, cât și la gala FIFA The Best. Fotbalistul Barcelonei nu a părăsit însă gala cu mâna goală, cucerind nu mai puțin de trei premii: Premiul Maradona pentru cel mai spectaculos jucător, Cel mai bun jucător de atac și Cel mai bun jucător U23 din La Liga.

Printre laureați s-au numărat nume imense din fotbalul mondial, precum Cristiano Ronaldo (Cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu), Andres Iniesta (Premiul pentru întreaga carieră) sau Luis Enrique (Cel mai bun antrenor). Premiul „Globe Sports” i-a revenit tenismenului Novak Djokovic, iar Premiul Special a fost acordat în memoria regretatului Diogo Jota.

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Lista completă cu câștigătorii de la premiile Globe Soccer

  • Cel mai bun jucător – Ousmane Dembele (PSG)
  • Premiul Maradona – Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu – Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
  • Clubul anului (fotbal masculin) – Paris Saint-Germain
  • Clubul anului (fotbal feminin) – FC Barcelona
  • Președintele anului – Nasser Al-Khelaifi (PSG)
  • Revenirea anului – Paul Pogba (AS Monaco)
  • Cel mai bun director sportiv – Luis Campos (PSG)
  • Cel mai bun jucător de atac – Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Cel mai bun mijlocaș – Vitinha (PSG)
  • Talentul anului – Desire Doue (PSG)
  • Cel mai bun antrenor – Luis Enrique (PSG)
  • Cea mai bună jucătoare – Aitana Bonmati (FC Barcelona)
  • Agentul anului – Jorge Mendes
  • Cea mai bună echipă națională – Portugalia
  • Premiul pentru întreaga carieră – Andres Iniesta
  • Premiul pentru întreaga carieră – Hidetoshi Nakata
  • Premiu special – Diogo Jota
  • Cel mai bun branding – Los Angeles FC
  • Academia anului – Right to Dream (Ghana)

Premiile La Liga:

  • Cel mai bun jucător – Raphinha (FC Barcelona)
  • Cel mai bun jucător U23 – Lamine Yamal (FC Barcelona)
  • Cel mai bun antrenor – Hansi Flick (FC Barcelona)
  • Parada anului – Jan Oblak (Atletico Madrid)
De ce a refuzat-o Boloni pe Universitatea Craiova și cum a ajuns, de...
Fanatik
De ce a refuzat-o Boloni pe Universitatea Craiova și cum a ajuns, de fapt, la Steaua. Ce implicare a avut Mircea Lucescu în transfer
AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro! Giganții din Italia...
Fanatik
AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro! Giganții din Italia se așteaptă la profituri de 180 milioane de euro pe sezon
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după...
Fanatik
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei...
iamsport.ro
Zeljko Kopic amenință că pleacă de la Dinamo! Cu ce l-a supărat Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!