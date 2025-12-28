Ousmane Dembele l-a învins din nou pe Lamine Yamal! Ronaldo a luat și el premiu, Messi a fost ignorat

Duminică seară a avut loc gala Globe Soccer Awards, organizată la Dubai. Marele câștigător al serii a fost Ousmane Dembele, declarat „Jucătorul anului”, însă principalul său „rival” din acest an, Lamine Yamal, se va întoarce acasă cu trei premii. Printre laureați s-au mai numărat Cristiano Ronaldo, Luis Enrique, Andres Iniesta, Novak Djokovic sau regretatul Diogo Jota. Lionel Messi nu a fost premiat, în ciuda unui sezon excelent cu Inter Miami.
Ousmane Dembele a primit titlul de „Jucătorul anului” la gala premiilor Globe Soccer, care s-a desfășurat duminică, 28 decembrie, la hotelul Atlantis the Royal din Dubai. Francezul a avut un an excelent alături de PSG, cucerind 5 trofee, cel mai important fiind, fără îndoială, UEFA Champions League.
Dembele și-a învins din nou principalul contracandidat, pe Lamine Yamal, spaniolul clasându-se pe locul 2 atât în ierarhia Balonului de Aur, cât și la gala FIFA The Best. Fotbalistul Barcelonei nu a părăsit însă gala cu mâna goală, cucerind nu mai puțin de trei premii: Premiul Maradona pentru cel mai spectaculos jucător, Cel mai bun jucător de atac și Cel mai bun jucător U23 din La Liga.
Printre laureați s-au numărat nume imense din fotbalul mondial, precum Cristiano Ronaldo (Cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu), Andres Iniesta (Premiul pentru întreaga carieră) sau Luis Enrique (Cel mai bun antrenor). Premiul „Globe Sports” i-a revenit tenismenului Novak Djokovic, iar Premiul Special a fost acordat în memoria regretatului Diogo Jota.