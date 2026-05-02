Ousmane Dembele, la un pas de un transfer istoric: 90.000.000 de euro! Giovanni Becali, dezvăluri de culise despre “Balonul de Aur”

Ousmane Dembele a impresionat în semifinala din Champions League dintre PSG și Bayern, în care a punctat de două ori și a , însă pentru starul francez drumul din carieră putea să fie cu totul altul.

Giovanni Becali dezvăluie cum a fost aproape Ousmane Dembele să ajungă în China pe când era un puști

Giovanni Becali a dezvăluit că se cunoaște cu omul care s-a ocupat de destinele jucătorului care acum , iar în momentul în care avea doar 19 ani și era în curtea celor de la Borussia Dortmund, atacantul a avut o ofertă din China, de la o echipă care era dispusă să plătească 90 de milioane de euro în schimbul său și îi oferea un salariu de 40 de milioane de euro pe an.

„El e și o fire puțin introvertită. A ajuns să fie Balon de Aur și revelație. Îl știu pe impresarul care a vrut să-l ducă la 19 ani pe Dembele în China, pe 90 de milioane de euro. Nu mi-a răspuns de două ori, mi-a zis ‘Giovanni, scuză-mă, că eram cu nebunul ăsta, care spune da, după care spune nu. Cu Dortmund m-am înțeles’. La Barcelona a dat de Messi, de grupul ăla cu sud-americanii. Ai văzut ce bine dă cu ambele picioare. Era deja la Dortmund, au fost de acord cu oferta de la chinezi. Exact 2016. Îți dai seama că avea alt traseu, 30-40 de milioane de euro salariu”, a spus Giovanni Becali la Don Giovanni.

Dembele a fost ofertat și de campioana din Premier League

Ousmane Dembele a debutat la Rennes, club la care a și crescut, iar fotbalistul francez a reușit să impresioneze încă de la primele sale meciuri pentru formația din Hexagon. El a fost luat de Borussia Dortmund, în 2016, însă a mai avut o propunere și din Premier League, chiar de la campioana sezonului respectiv, Leicester.

Trupa pregătită la acel moment de Claudio Ranieri a propus 30 de milioane de euro, dar jucătorul a preferat să meargă în Bundesliga, acolo unde a stat doar un sezon. A urmat transferul în La Liga, la Barcelona, Dembele fiind luat de catalani pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou a avut însă probleme din cauza accidentărilor și nu a fost niciodată la nivelul așteptat. Totuși, ajuns la PSG, francezul a reușit să aibă cel mai bun sezon din carieră, în stagiunea 2024-2025, la finalul căreia a luat Champions League și a încoronat cu Balonul de Aur.