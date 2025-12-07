Sport

Out de la Genoa: jucătorii aflați pe lista neagră. Care este situația lui Nicolae Stanciu

Odată cu apropierea perioadei de mercato, Genoa are în plan noi transferuri și va renunța la jucătorii care nu au confirmat. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, sosit pe “Luigi Ferraris” în vară.
Răzvan Scarlat
07.12.2025 | 16:45
Nicolae Stanciu nu a convins, până acum, la Genoa. Sursa foto: Hepta
Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, vrea să-și întărească lotul în perioada de transferuri din ianuarie, iar principala țintă este mijlocașul Nicolo Pisilli, de la AS Roma. Cu toate acestea, vor fi necesare câteva plecări de la echipă pentru a realiza această mutare. Nicolae Stanciu nu are deloc liniște, mai ales că nu a rupt gura târgului în tricoul rossoblu.

Ce jucători sunt pe lista neagră la Genoa

Nu este o noutate că Daniele De Rossi are o feblețe pentru Nicolo Pisilli, pe care îl știe din perioada când a antrenat AS Roma. Mijlocașul roman a jucat puțin sub comanda lui Gian Piero Gasperini în acest sezon, dar se descurcă foarte bine la reprezentativa U21 a Italiei.

Pentru a-l aduce pe Pisilli, Genoa trebuie, totuși, să vândă. Valentin Carboni, Jean Onana și Nicolae Stanciu se află pe lista posibilelor plecări, relatează jurnaliștii italieni de la www.oggisportnotizie.it. Cei trei nu l-au convins încă pe Daniele De Rossi, iar dacă directorul sportiv le va găsi alte echipe, Pisilli ar fi prima achiziție.

Roma, desigur, trebuie convinsă, deoarece are puțini jucători la mijlocul terenului. În plus, în ianuarie, s-ar putea despărți și de Lorenzo Pellegrini, pentru a evita să-l piardă liber în iunie.

Ce a spus Constantin Gâlcă despre o eventuală venire a lui Nicolae Stanciu la Rapid

Rapid ar putea fi o posibilă destinație a lui Nicolae Stanciu. În Giulești ar putea ajunge sub formă de împrumut, dacă internaționalul român își va da acordul. Între cluburi nu ar fi probleme, ținând cont că ambele sunt patronate de Dan Șucu.

La Rapid, Nicolae Stanciu este așteptat cu brațele deschise în special de Constantin Gâlcă, care de la începutul sezonului a cerut conducerii să-i aducă un număr 10.

E un jucător important pentru fotbalul românesc. Cu siguranță că, dacă ar veni, ne-ar ajuta foarte mult”, a spus antrenorul alb-vișiniilor.

Cu siguranță că da, e un jucător bun, cu experiență, cu calitate. O să îl așteptăm, îl primim cu brațele deschise”, a spus și Elvir Koljic, entuziasmat că ar putea avea, în sfârșit, un pasator de clasă.

Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, Nicolae Stanciu este cotat la 3 milioane de euro.

