Out de la Inter din vară! Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea meciului decisiv cu Bodo/Glimt

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca marți seara un meci extrem de important pe teren propriu cu Bodo/Glimt, în barajul UEFA Champions League. Formația de pe San Siro trebuie să recupereze o diferență de două goluri. Tehnicianul român a primit însă o veste proastă. Un jucător de bază va părăsi clubul la finalul sezonului.

Yann Sommer pleacă de la Inter! Elvețianul a luat decizia finală

Este vorba despre Yann Sommer. nu își va prelungi contractul cu Inter Milano. Goalkeeperul va pleca de la echipă la finalul acestui sezon, după cum anunță presa din Italia. Fotbalistul din Țara Cantoanelor a fost omul numărul unu între buturi în ultimele stagiuni.

Mai mult, jurnalistul italian anunță că, în următorul sezon, Inter va cumpăra un portar tânăr care să îi ia locul lui Sommer. S-a scris despre posibilitatea ca Vicario, goalkeeperul celor de la Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, să ajungă pe San Siro.

Ce a declarat Jurgen Klopp înainte de meciul Inter – Bodo/Glimt

În tur, nordicii au produs o surpriză uriașă și s-au impus cu scorul de 3-1. Echipa de pe San Siro trebuie acum să câștige la două goluri diferență pentru a mai spera la o calificare în optimi.

Jurgen Klopp, fostul antrenor de la Liverpool, a fost întrebat cine crede că va ajunge în optimi înainte de returul dintre Inter și Bodo/Glimt. Acesta a lăudat sezonul formidabil făcut de norvegieni și este de părere că echipa lui Cristi Chivu va avea viață grea în retur.

„E minunat că astfel de lucruri sunt posibile. Ce fac ei este de necrezut! Nimeni nu credea că vor ajunge nici măcar în grupa unică a competiției. Și majoritatea probabil credeau că ceea ce au realizat acolo este deja un mare triumf și că se vor opri acolo. Și acum? Ei pur și simplu merg mai departe”, a precizat Jurgen Klopp.