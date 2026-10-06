OUT de la națională!? Echipele din SuperLiga se bat pe Stanciu, dar fostul internațional cere schimbarea: „Ridică semne de întrebare”

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Gică Hagi a convocat 33 de fotbaliști pentru meciurile din UEFA Nations League și a încercat mai multe variante de echipe, însă această tactică s-a dovedit a fi una falimentară. România nu a obținut nici măcar un punct din cele patru partide, iar acest lucru a adus multe întrebări în spațiul public despre „tricolori”. Unele dintre ele se leagă de Nicolae Stanciu, căpitanul României din ultimii ani.

Ciprian Marica are semne de întrebare în privința lui Nicolae Stanciu

La finalul celor patru partide ale „tricolorilor”, Ciprian Marica s-a întrebat dacă nu cumva Gică Hagi trebuie să schimbe generațiile și să renunțe la fotbaliștii bătrâni ai naționalei, precum Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu sau Andrei Burcă. Fostul internațional și-a pus întrebarea dacă mai poate fi considerat o variantă în jurul căreia Gică Hagi poate construi o națională sau dacă selecționerul ar trebui să vină cu „sânge proaspăt”.

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„Eu cred că după acest joc, ideea care trebuie împământenită e cât mai ținem de ierarhiile vechi și cât suntem dispuși să avem curajul să promovăm o generație nouă și să o construim. Sunt câțiva jucători în privința cărora trebuie să ne punem un semn de întrebare! Și anume, Stanciu! Ridică niște semne de întrebare. Este un jucător valoros? Este! Dar mai putem să construim în jurul lui compartimentul ofensiv sau găsim un alt înlocuitor acolo și venim cu ceva nou?

Bancu e înlocuit de Eissat. Avem dorința asta de a face schimbări radicale sau în continuare păstrăm ierarhiile și jucăm cu fotbaliștii care sunt mai consacrați, și-au câștigat dreptul acesta, fără să mai avem un obiectiv pe termen lung. Avem un obiectiv pe termen scurt”, a declarat Ciprian Marica la

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Echipele din SuperLiga României se luptă pe semnătura lui Nicolae Stanciu

Deși Ciprian Marica nu mai este sigur că Nicolae Stanciu mai poate fi o variantă pentru naționala României, formațiile din SuperLiga se întrec pentru semnătura sa. Mijlocașul în vârstă de 33 de ani se află pe radarul echipelor FCSB și Universitatea Cluj, ambele dorind foarte mult să îl aibă în lot.

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În această iarnă, Stanciu își va termina contractul din China, cu Dalian Yingbo, și Chiar dacă părea că el va alege să meargă la Cluj, ținând cont că este originar din Alba Iulia, Mihai Stoica : „Mai mult de 75% este rezolvată problema. Antrenorul îl vrea, eu îl vreau, Gigi îl vrea categoric. Astăzi tocmai am avut o discuție în trei, și cu Denis Drăguș. I-a zis că-i oferă și numărul de pe tricou doar să se întoarcă și apoi îi păstrează și loc în vestiar.

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Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor Stanciu, doar să se întoarcă acasă. Ultima performanță a acestei echipe, participarea în Champions League, s-a realizat cu Mister pe bancă și cu Nicușor, unul dintre protagoniști în dubla cu Legia Varșovia”, a declarat MM Stoica.