OUT de la Rapid! Anunț de ultimă oră, după ce giuleștenii au ratat calificarea în sferturile Cupei României Betano

Spre deosebire de alte echipe, la Rapid suporterii țin foarte mult la câștigarea Cupei României Betano, iar dezamăgirea a fost uriașă după ce giuleștenii au fost eliminați încă din faza grupelor. La finalul partidei cu CFR Cluj, Costel Gâlcă a confirmat plecarea lui Jambor de la Rapid, anunțată de Victor Angelescu. În primă fază, acționarul minoritar dezvăluia că decizia plecării lui Jambor îi aparține antrenorului, iar misterul s-a risipit după eliminarea alb-vișiniilor din „competiția surprizelor”.

Jambor a plecat de la Rapid! Costel Gâlcă a confirmat după eliminarea din Cupa României Betano

Timotej Jambor a fost una dintre primele mari investiții făcute de Dan Șucu la Rapid, însă el nu a confirmat până în acest moment la formația din Giulești. După ce a fost împrumutat o perioadă la Zilina, fosta sa echipă, slovacul va merge la o altă echipă, tot sub formă de împrumut.

Costel Gâlcă a dezvăluit că tânărul atacant a părăsit deja echipa. În primă fază, Victor Angelescu, acționarul minoritar, dezvăluia că decizia plecării lui Jambor îi aparține antrenorului.

„Vom vedea ce se va întâmpla, dacă vom mai aduce jucători. Important este ca cei care au venit să-și intre cât mai repede în ritm și să se integreze cât mai repede și să aducă un plus. (n.r. – Ce se întâmplă cu Jambor?) Știu că a plecat”, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă de la finalul partidei cu CFR Cluj.

La ce echipă va fi împrumutat Timotej Jambor? Atacantul Rapidului merge în Polonia

După ce nu a mai performat nici la Zilina, fosta sa echipă din Slovacia, la o echipă din prima jumătate a clasamentului. Este vorba despre formația de pe locul 8, Radomiak Radom, conform

Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu, președintele Rapidului, iar plecarea jucătorului a fost confirmată ulterior de Costel Gâlcă: „Suntem în negocieri pentru împrumutul lui Jambor. Vedem ce va fi. Orice decizie luată va fi și cu acordul antrenorului”, declarase Angelescu pentru , înaintea partidei cu CFR Cluj.