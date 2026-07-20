Sport

Out de la Rapid după prima etapă din SuperLiga! Anunţul lui Victor Angelescu: „Pleacă! Le vom găsi echipe”

Veste proastă pentru doi fotbaliști de la Rapid în ziua meciului cu Sepsi din prima etapă a SuperLigii. Victor Angelescu a anunțat că cei doi jucători sunt pe făraș.
Cristian Măciucă
20.07.2026 | 23:39
Out de la Rapid dupa prima etapa din SuperLiga Anuntul lui Victor Angelescu Pleaca Le vom gasi echipe
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Doi jucători, out de la Rapid! Anunţul lui Victor Angelescu: "Pleacă! Le vom găsi echipe" FOTO: sportpictures.eu
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Rapid va rămâne fără doi fotbaliști. Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu chiar înaintea meciului cu Sepsi, primul din noul sezon de SuperLiga.

Victor Angelescu a anunțat că Rapid se desparte de doi portari

Benjamin Siegrist (34 de ani) și Dejan Iliev (31 de ani) sunt în continuare legitimați la Rapid, dar au zilele numărate în Giulești. Cei doi goalkeperi nu mai intră în planurile lui Daniel Pancu și vor pleca în curând de la formația de sub Podul Grant. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate despărțirea Rapidului de Iliev.

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„Ne mai dorim cel puțin 2 jucători, un atacant și un mijlocaș. Vor veni, mai e destul din perioada de transferuri, mai e timp. Ambii sunt sub contract cu Rapid. Siegrist mai are un an, nu-și dorește să continue, vrea să plece la altă echipă. Dar până una-alta, sunt sub contract cu noi.

La Iliev, am spus noi că nu mai vrem să continuăm. La Siegrist, știam că vrea să plece. Când vom găsi echipe pentru ei, vor pleca. Iliev nu are cum să-și întrerupă contractul, dar există posibilitatea foarte mare să plece, pentru că i-am transmis că, dacă-și găsește echipă, poate să plece. Nu suntem în negocieri avansate pentru niciun jucător, Borza, Petrila, Dobre, dar o ofertă foarte bună poate să aducă și o plecare”, a spus Victor Angelescu, conform digisport.ro.

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Benjamin Siegrist s-a întors de la Genoa, iar Iliev are restanțe financiare

Întors la Rapid după perioada de împrumut petrecută la Genoa, Siegrist le-a transmis oficialilor din Giulești că nu își mai dorește să facă parte din echipă. În același timp, Iliev a invocat restanțe salariale pentru a putea pune capăt contractului. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate situația goalkeeperului din Macedonia de Nord. Deși înțelegerea sa cu formația de sub Podul Grant expira abia în vara lui 2027. Internaționalul nord-macedonean nu intra în planurile lui Daniel Pancu (48 de ani), astfel că s-a încercat o despărțire pe cale amiabilă.

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Iliev nu s-a opus și, din informațiile FANATIK, i-a notificat în urmă cu două săptămâni pe cei de la Rapid să îi plătească restanțele salariale (n.r. – 3 luni). Giuleștenii nu s-au conformat și trebuie să îi dea acum și mai mulți bani lui Iliev. Sunt obligați să achite nu mai puțin de 15 salarii pentru Dejan Iliev. Practic tot ce ar fi avut de încasat goalkeeperul dacă și-ar fi dus la bun sfârșit contractul cu Rapid, scadent la 30 iunie 2027.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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