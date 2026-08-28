Out din Conference League din cauza lui Ratko Mladic! Scenariu-șoc pentru Steaua Roșie Belgrad

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Ratko Mladic a murit la vârsta de 84 de ani în închisoarea ONU din Haga. „Măcelarul din Bosnia” își ispășea acolo o condamnare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, în principal pentru „masacrul” de la Srebrenica din 1995, când peste 8000 de bosniaci de religie musulmană au fost omorâți.

Ratko Mladic, omagiat de suporterii sârbi la meciul Viktoria Plzen – Steaua Roșie Belgrad din Europa League

Liderul militar al bosniacilor de etnie sârbă din timpul războiului din Iugoslavia a devenit de atunci un adevărat idol pentru naționaliștii din această țară, dar și pentru cei din popoarele prietene. În acest sens grăitor este exemplul ultrașilor români care în noiembrie 2025 au generat un scandal de amploare în contextul meciului Bosnia – România 3-1 de la Zenica, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.

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Atunci, în drumul lor spre Bosnia, ei s-au oprit la Belgrad și pe care a fost scris un mesaj în semn de respect, și chiar recunoștință într-o anumită măsură, pentru Ratko Mladic. Revenind, chiar în ziua în care fostul general sârb a murit, Steaua Roșie Belgrad a jucat în deplasare cu Viktoria Plzen în returul play-off-ului din

După ce în turul de pe teren propriu au câștigat cu 3-0, joi seară sârbii au „reușit” să fie eliminați din competiție după ce au fost învinși cu scorul de 5-1, după prelungiri, 4-1 după primele 90 de minute. Astfel, au fost „retrogradați” în Cu ocazia acestui meci, ultrașii Stelei Roșii l-au comemorat pe Mladic prin saluturi militare făcute în tribună, scandări și prin bannere cu mesaje de genul: „Generale, glorie și recunoștință veșnice”.

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Clubul a aderat ulterior la demersul ultrașilor

După cum se știe deja foarte bine, astfel de manifestări cu tentă politică sunt interzise de către UEFA. Doar că nu aceasta a fost cea mai mare problemă în acest context. După ceva timp, clubul Steaua Roșie Belgrad a distribuit pe rețelele de socializare imagini cu mesajele respective, alături de un emoticon în care a fost prezentat de asemenea un salut militar. Așadar, în mod clar un mesaj de sprijin pentru ultrașii echipei în demersul lor de a-l omagia pe Ratko Mladic în ziua morții sale.

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🫡 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)

S-a cerut oficial ca UEFA să excludă Steaua Roșie Belgrad din cupele europene

În acest context, Centrul Memorial al genocidului de la Srebrenica a reacționat extrem de vehement vizavi de această chestiune și a solicitat printr-o scrisoare deschisă către UEFA ca Steaua Roșie Belgrad să fie chiar exclusă din cupele europene: „Un club care în mod conștient își folosește mijloacele oficiale de comunicare pentru a glorifica un om condamnat pentru genocid nu poate da vina pe suporteri. Nu e doar despre suporteri, ci despre modul în care clubul se raportează la valorile pe care UEFA construiește fotbalul european”.

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De obicei, UEFA sancționează astfel de manifestări doar prin amenzi sau prin suspendarea, parțială sau totală, a stadionului echipei în cauză pentru un anumit număr de meciuri. Așadar, este destul de greu de crezut că în această speță se va ajunge în cele din urmă ca Steaua Roșie Belgrad să fie exclusă din competițiile continentale.