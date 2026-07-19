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OUT după patru luni: fostul jucător al FCSB-ului merge din rău în mai rău. Adrian Mutu voia să îi relanseze cariera

Nu mulți au fost jucătorii care, odată plecați de la FCSB, au reușit la noile echipe. Este și cazul unui fotbalist pe care însuși Adrian Mutu a vrut să îl salveze, dar cariera sa a mers din rău în mai rău.
Mihai Dragomir
19.07.2026 | 13:15
OUT dupa patru luni fostul jucator al FCSBului merge din rau in mai rau Adrian Mutu voia sa ii relanseze cariera
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Fostul jucător de la FCSB, din rău în mai rău. Ce s-a ales de el după plecarea de la echipa bucureșteană. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB este una dintre echipele care a avut o mulțime de jucători în curte. Bucureștenii au scăpat rapid de unii, mai greu de alții, însă puțini au fost cei care au cunoscut succesul după experiența la formația bucureșteană. Andrei Vlad (27 de ani), supranumit „Messi al portarilor” de Gigi Becali, tocmai a rămas liber de contract. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Cariera lui Andrei Vlad a intrat pe o pantă descendentă

În vara anului 2017, Gigi Becali a dat pe Andrei Vlad suma de 400.000 de euro pentru a-l transfera de la Universitatea Craiova. El a fost legitimat la echipa „roș-albastră” până la începutul anului 2025, când a luat în sfârșit calea străinătății. Ultima sa aventură a fost la Arka Gdynia, din Polonia, unde nu a bifat nici măcar un minut. Agentul său a explicat situația fotbalistului, dezvăluind și ce urmează pentru el acum.

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„Avem anumite discuții în momentul de față. Există interes din partea de est a Europei, dar și din România. Prioritatea noastră este ca Andrei să prindă un transfer înspre partea de vest. Mă refer aici la Belgia, Olanda, Elveția, chiar și liga a doua din Spania. Andrei se pregătește în continuare, nu a pierdut vremea. Așteptăm și sperăm să luăm cea mai bună decizie. Nu ne grăbim”, a spus Traian Gherghișan, potrivit DigiSport.

Adrian Mutu a vrut să îi relanseze cariera lui Andrei Vlad

La finalul anului 2024, Adrian Mutu semna cu Petrolul Ploiești și prelua banca tehnică a fostei sale echipe. Atunci, el și-a dorit să îl aducă la noua sa formație pe Andrei Vlad, care avea zilele numărate la FCSB. „Briliantul” explicase ce l-a determinat să îl dorească pe portarul campioanei României la acel moment.

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„Pe Vlad nu îl aduceam că e frumușel. Îl cunosc de la U21, așa cum îl știu și pe Eșanu. Vreau un portar român în spate pentru că este important pentru ce vreau eu să transmită echipei. Eu credeam că Vlad poate ajuta clubul, dar ideile lui au fost altele. Când mi-am dat seama că nu este cu mentalitatea corectă pentru acest club ne-am despărțit fără probleme. Sper să își relanseze cariera pentru că știu că poate mult mai mult decât a arătat până acum, în ciuda criticilor primite”, spunea Adrian Mutu la vremea respectivă.

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Ulterior, în exclusivitate pentru FANATIK, Adrian Mutu dezvăluise faptul că mutarea lui Vlad la Petrolul era ca și rezolvată, dar problemele financiare ale clubului au împiedicat finalizarea transferului. Andrei Vlad semna finalmente în Kazahstan, cu cei de la Aktobe.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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