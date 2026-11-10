OUT înainte de România – Polonia! Gică Hagi a primit vestea de la adversari

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România se pregătește pentru duelul cu Polonia din Liga Națiunilor, iar Jan Urban a transmis un mesaj clar înaintea confruntării de la București. Selecționerul polonezilor nu se lasă păcălit de victoria cu 6-0 obținută la Varșovia și se așteaptă la un meci complet diferit împotriva naționalei pregătite de Gică Hagi.

România caută revanșa în fața Poloniei, după umilința de la Varșovia

14 noiembrie, la București, în penultima etapă a Ligii Națiunilor. Pentru „tricolori”, partida reprezintă șansa de a-și lua revanșa după eșecul categoric din tur, când polonezii s-au impus cu 6-0 la Varșovia. A fost una dintre cele mai dure înfrângeri suferite de prima reprezentativă în istorie.

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Meciul are o miză importantă și pentru Gică Hagi, care traversează o perioadă extrem de dificilă pe banca naționalei. România a pierdut toate cele patru partide disputate până acum în Liga Națiunilor și ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct. O nouă înfrângere ar adânci criza „tricolorilor”, care speră să evite retrogradarea în Liga C.

Jan Urban nu se lasă păcălit de victoria cu 6-0! Ce a spus despre România

Prezent la organizată înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor, Jan Urban a vorbit despre confruntarea cu România. Selecționerul Poloniei a recunoscut că rezultatul din tur nu reflectă în totalitate diferența dintre cele două echipe și a lăudat evoluția „tricolorilor” din partida cu Suedia. Totodată, tehnicianul a oferit detalii despre problemele de lot și despre situația portarilor.

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„La București va fi un meci complet diferit față de cel de la Varșovia. În prima partidă, cât timp am jucat 11 contra 11, duelul a fost foarte echilibrat. Prin urmare, rezultatul de pe teren propriu nu reprezintă un reper pentru ceea ce ne așteaptă. În schimb, am profitat excelent de superioritatea numerică. Mă pregătesc pentru un meci cu totul diferit. Am analizat partida României cu Bosnia, dar și întâlnirea cu Suedia, în care românii au jucat foarte bine și și-au creat ocazii.

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Jan Bednarek nu este încă alături de noi, deoarece efectuează în continuare investigații medicale. Cu siguranță ni se va alătura. Ceilalți fotbaliști sunt sănătoși și disponibili pentru joc. Nu am luat încă o decizie, așa că nu vă pot spune cine va fi titularul din poartă. Trebuie să alegem o variantă, pentru că Marcin Bułka și Kamil Grabara sunt accidentați”, a declarat Jan Urban.