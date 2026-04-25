Out pentru tot restul sezonului de la FCSB: „Denis Alibec i-a fracturat o coastă”. Când ar putea reveni fotbalistul roș-albaștrilor

ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost cel mai bun fundaș al campionatului în sezonul trecut, însă prestațiile sale din actuala stagiune au dezamăgit complet, iar în acest moment este doar rezervă la FCSB. Roș-albaștrii preferă cuplul format din Mihai Popescu și Joyskim Dawa, iar sud-africanul ar fi avut oricum șanse minime să mai joace. El nu va mai putea evolua pentru campioana en-titre în acest sezon, întrucât s-a accidentat în meciul de la Ovidiu.

Ngezana, out pentru restul sezonului! Denis Alibec i-a fracturat o coastă stoperului de la FCSB

Începând cu luna februarie a acestui an, Siyabonga Ngezana a mai prins pentru FCSB doar 13 minute, în meciul cu Farul Constanța, iar el a devenit din nou indisponibil în urma partidei de la Ovidiu. Mihai Stoica a povestit că stoperul sud-african s-a ales cu o coastă fracturată în urma unui duel cu Denis Alibec, iar această accidentare îl va ține pe bară cel puțin 3-4 săptămâni, lucru care i-ar putea afecta și prezența la Campionatul Mondial, alături de Africa de Sud.

ADVERTISEMENT

„Ngezana este out tot sezonul. Nu știu dacă prinde Cupa Mondială, dar va fi indisponibil pentru 3-4 săptămâni. I-a dat Denis Alibec un cot și i-a fracturat o coastă. Este primul jucător pe care îl accidentează Denis Alibec. Ar putea reveni pentru meciurile de baraj, dar la cum joacă Popescu și Dawa, nu prea cred că va intra”, a declarat Mihai Stoica, la

Dawa și Mihai Popescu au fost imperiali! Gigi Becali îi va propune prelungirea românului

FCSB a avut probleme în centrul apărării în acest sezon. Dawa și Mihai Popescu au suferit ambii accidentări foarte grave la genunchi, iar Ngezana a fost ieșit din formă complet în această stagiune. Recuperați după ruptura ligamentelor încrucișate, cei doi au revenit în postura de titulari la FCSB, iar

ADVERTISEMENT

Evoluțiile fără greșeală ale lui Mihai Popescu chiar l-au făcut pe Gigi Becali să se răzgândească în privința internaționalului român, despre care spunea că nu va mai avea viitor la echipa sa. La finalul meciului cu Petrolul Ploiești, omul de afaceri a dezvăluit pentru sursa citată anterior că