Out pentru tot restul sezonului de la FCSB: „Denis Alibec i-a fracturat o coastă”. Când ar putea reveni fotbalistul roș-albaștrilor

Încă o accidentare la FCSB! Fotbalistul roș-albaștrilor s-a ales cu o coastă fracturată în urma unui duel fizic cu Denis Alibec, în meciul Farul - FCSB 3-2
Ciprian Păvăleanu
25.04.2026 | 21:25
Denis Alibec i-a fracturat o coastă lui Ngezana în meciul Farul - FCSB 3-2. Foto: Sportpictures.eu
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost cel mai bun fundaș al campionatului în sezonul trecut, însă prestațiile sale din actuala stagiune au dezamăgit complet, iar în acest moment este doar rezervă la FCSB. Roș-albaștrii preferă cuplul format din Mihai Popescu și Joyskim Dawa, iar sud-africanul ar fi avut oricum șanse minime să mai joace. El nu va mai putea evolua pentru campioana en-titre în acest sezon, întrucât s-a accidentat în meciul de la Ovidiu.

Începând cu luna februarie a acestui an, Siyabonga Ngezana a mai prins pentru FCSB doar 13 minute, în meciul cu Farul Constanța, iar el a devenit din nou indisponibil în urma partidei de la Ovidiu. Mihai Stoica a povestit că stoperul sud-african s-a ales cu o coastă fracturată în urma unui duel cu Denis Alibec, iar această accidentare îl va ține pe bară cel puțin 3-4 săptămâni, lucru care i-ar putea afecta și prezența la Campionatul Mondial, alături de Africa de Sud.

„Ngezana este out tot sezonul. Nu știu dacă prinde Cupa Mondială, dar va fi indisponibil pentru 3-4 săptămâni. I-a dat Denis Alibec un cot și i-a fracturat o coastă. Este primul jucător pe care îl accidentează Denis Alibec. Ar putea reveni pentru meciurile de baraj, dar la cum joacă Popescu și Dawa, nu prea cred că va intra”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Dawa și Mihai Popescu au fost imperiali! Gigi Becali îi va propune prelungirea românului

FCSB a avut probleme în centrul apărării în acest sezon. Dawa și Mihai Popescu au suferit ambii accidentări foarte grave la genunchi, iar Ngezana a fost ieșit din formă complet în această stagiune. Recuperați după ruptura ligamentelor încrucișate, cei doi au revenit în postura de titulari la FCSB, iar în ultimele meciuri din play-out au jucat foarte bine.

2.02 este cota oferită de BETANO pentru „2 solist” în meciul Csikszereda - FCSB
