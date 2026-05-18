OUT! Real Madrid a anunțat oficial plecarea legendei clubului

Real Madrid i-a anunțat oficial plecarea lui Dani Carvajal (34 ani). Vestea a fost făcută publică de gruparea blanco prin intermediul unui comunicat oficial. Căpitan și legendă pe Santiago Bernabeu, Carvajal părăsește echipa după 13 sezoane petrecute la prima echipă.

Real Madrid a avut parte de un sezon de coșmar. Fără niciun trofeu în actuala stagiune, clubul condus de Florentino Perez se află deja cu gândul la următorul sezon și pregătește . Daniel Carvajal, fundașul dreapta născut la Madrid, a ajuns la final de contract și nu își va prelungi înțelegerea cu „galacticii”.

Alături de Real Madrid, Dani Carvajal a câștigat 6 titluri în Spania. Meciul cu Athletic Bilbao de sâmbătă, 23 mai, va fi ultimul pentru Carvajal în tricoul lui Real Madrid. Clubul blanco îi va aduce un omagiu legendarului fundaș lateral, campion cu Spania la EURO 2024. „Real Madrid CF și căpitanul nostru, Dani Carvajal, au convenit să încheie un capitol minunat ca jucător pentru clubul nostru la sfârșitul sezonului curent.

Real Madrid dorește să își exprime recunoștința și afecțiunea față de una dintre cele mai mari legende ale clubului nostru și ale fotbalului mondial. Carvajal este unul dintre cei cinci jucători care de-a lungul istoriei fotbalului au reușit să câștige 6 Cupe Europene și a făcut parte dintr-o echipă care a marcat una dintre cele mai strălucite epoci din istoria noastră.

Câte trofee a cucerit Dani Carvajal la Real Madrid

A ajuns la Real Madrid în 2002 și a apărat tricoul nostru timp de 23 de sezoane: 10 la academia de tineret și 13 în prima echipă, cu care a câștigat 27 de titluri: 6 Cupe ale Campionilor, 6 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 5 Supercupe ale Europei, 4 Ligi, 2 Copa del Rey și 4 Supercupe ale Spaniei.

La nivel individual, Carvajal a fost inclus în FIFPro World XI 2024, a câștigat premiul The Best FIFA Men’s XI 2024 și a fost desemnat Cel Mai Bun Jucător al finalei Ligii Campionilor din 2024, în care a marcat un gol. Carvajal a jucat 450 de meciuri pentru echipa noastră, marcând 14 goluri”, se arată în comunicatul lui Real Madrid. La naționala Spaniei, Carvajal a jucat 51 de meciuri, câștigând Campionatul European în 2024 și Liga Națiunilor în 2023.

Mesajul lui Florentino Perez după plecarea lui Dani Carvajal de la Real Madrid

a avut un mesaj de despărțire pentru Dani Carvajal. Șeful grupării de pe Santiago Bernabeu a precizat că Real Madrid îl va primi întotdeauna pe Carvajal cu brațele deschise.

„Dani Carvajal este o legendă și un simbol al Real Madrid și al academiei sale de tineret. Imaginea sa alături de iubitul și neuitatul nostru Alfredo Di Stéfano, care pune piatra de temelie a orașului Real Madrid, va rămâne pentru totdeauna în inimile tuturor madrilenilor și în istoria clubului nostru. Carvajal a exemplificat întotdeauna valorile Real Madrid. Aceasta este și va fi întotdeauna casa lui.

Real Madrid îi urează lui Dani Carvajal și familiei sale tot binele în această nouă etapă a vieții sale. Stadionul Santiago Bernabéu îi va aduce un omagiu sâmbăta aceasta cu ocazia ultimului meci de campionat pe care îl va juca echipa noastră”, a transmis Florentino Perez, pe site-ul oficial al clubului.