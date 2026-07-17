OUT trei meciuri din lotul Rapidului! Lovitură dură încasată de Daniel Pancu

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Daniel Pancu se pregătește pentru debutul pe banca Rapidului. În prima etapă a noului sezon din SuperLiga, giuleștenii vor da piept cu Sepsi, luni, 20 iulie, de la ora 21:30. Rareș Pop (21 ani), revenit în această vară în lotul alb-vișiniilor după împrumutul la Petrolul, are de ispășit o pedeapsă dură din partea Federației Române de Fotbal.

Rareș Pop, indisponibil trei etape la Rapid

Daniel Pancu nu-l va avea la dispoziție pentru primele trei etape din SuperLiga pe Rareș Pop. Jucătorul care evoluează în banda dreaptă a fost amendat și suspendat trei etape de Comisia de Disciplină a FRF după cartonașul roșu încasat la finalul sezonului precedent din SuperLiga.

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Concret, Rareș Pop a văzut direct cartonașul roșu în meciul Petrolul – Oțelul, scor 1-5, în etapa a 9-a a play-out-ului SuperLigii. Tânărul fotbalist pentru care Rapid a plătit 700.000 de euro l-a faultat extrem de dur pe Luan Campos. După ce a analizat cazul, Comisiile FRF au dictat o amendă de 4.000 de lei și o suspendare de trei etape pentru Rareș Pop.

Astfel, pe lângă meciul cu Sepsi, Rareș Pop va rata duelurile cu FC Botoșani și CFR Cluj. Tânărul fotbalist, internațional român U21, ar urma să revină în etapa a 4-a a SuperLigii chiar la meciul cu UTA Arad.

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Rapid l-a pierdut gratis pe Dejan Iliev

Chiar înainte de începerea noului sezon, . Din informațiile FANATIK, nord-macedoneanul Dejan Iliev a plecat gratis din cauza unei erori de management, dar va trebui plătit încă un an.

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Portarul nu intra în planurile antrenorului Daniel Pancu și s-a încercat o despărțire pe cale amiabilă, variantă acceptată de Iliev. El a notificat clubul să-i plătească restanțele salariale, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

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Astfel că Rapid, în loc să-i achite trei salarii restante, va trebui să-i plătească nu mai puțin de 150.000 de euro. Eroarea l-a înfuriat la culme pe Dan Șucu, iar FANATIK a aflat că acționarul majoritar a mers la baza de pregătire pentru a-și certa angajații.

Rapid, transfer din Italia

Odată cu instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică a Rapidului, lotul giuleștenilor a început să sufere modificări importante. Numeroși jucători au părăsit gruparea ”alb-vișinie”, iar alții au venit pentru a-i satisface pretențiile noului antrenor.

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(19 ani). Internaționalul sloven de tineret a fost adus sub formă de împrumut de la Genoa, celelălat club unde Dan Șucu este proprietar.